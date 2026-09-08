"France Football" dergisi, 2026 Ballon d'Or töreninde erkekler ve kadınlar kategorisinde verilecek en iyi takım ödülüne aday olan takımları açıkladı.

Fransız derginin erkekler en iyi takım ödülü için yaptığı seçimlerde hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yer almadığı görüldü. Adaylıklar ise şu şekilde belirlendi: (Arsenal - Bayern Münih - Bodo/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).







Bayern Münih, "France Football"un en iyi kadın takımı seçimlerinde de yer aldı; Real Madrid ise bu listede de bulunmadı.

Adaylıkların tamamı şu şekilde: (Barcelona - Bayern Münih - Club América - Manchester City - Olympique Lyon)





Geçen sezon, ister büyük Avrupa liglerindeki yerel şampiyonalar isterse Şampiyonlar Ligi düzeyinde olsun, ayrıca 2026 Dünya Kupası da dahil olmak üzere birçok dikkat çekici olaya sahne oldu. Bu da bu yılki Ballon d'Or yarışını son yılların en heyecanlı yarışlarından biri haline getirdi.



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