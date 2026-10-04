Alman Milli Takımı'nın efsanesi Thomas Müller, 2025-2026 sezonunda üzerinde en büyük izlenimi bırakan oyuncular olarak Michael Olise ve Kylian Mbappe'yi seçerek Ballon d'Or tartışmasına dahil oldu.

Tribuna sitesinin aktardığına göre Müller, aylık bültenlerinde bu iki sürpriz tercihini açıklarken, aday listesinde en çok konuşulan isimlerden olan Harry Kane ve Lamine Yamal'ı listesine almadı.

Müller, Olise ve Mbappe'yi bireysel seviyeleri nedeniyle, özellikle de yaratıcılık, hücum tehlikesi ve gol atma yeteneğini bir arada barındırabilmelerinden dolayı öne çıkardı.

Müller şunları yazdı: "Benim için bireysel performanslarıyla diğerlerinden daha fazla beni etkileyen iki aday var: Michael Olise ve Dünya Kupası'ndaki mükemmel ortağı Kylian Mbappe."

37 yaşındaki oyuncu, her iki futbolcunun da dünyanın en iyisi olarak takdir görmek için gereken niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Şöyle ekledi: "İkisi de keyif, heyecan ve kale önündeki tehlikeyi bir araya getiriyor. Detay seviyesinde, yetenek ve güç sayesinde etkili olmayı başarıyorlar. Aynı zamanda her şeyi son derece kolay gösteriyorlar. Benim için bunlar, dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanabilecek bir oyuncunun unsurları. Sadece bir tutam sihre ihtiyaç var."

Olise, Bayern Münih ile kupalarla dolu bir sezon geçirdi ve Kane'in yanında yerel çifte kupayı kazandı; her ne kadar gol sayıları İngiliz forvetin rakamlarından çok daha az olsa da.

Mbappe ise geçtiğimiz sezon Real Madrid ile hiçbir büyük kupa kazanamadı. Ayrıca Fransa'nın Dünya Kupası serüveni, sonunda şampiyon olan İspanya'ya yarı finalde mağlup olmasının ardından sona erdi.

Kane, kulübü ve ülkesinin milli takımıyla attığı 73 golle, ödül için yarışan oyuncular arasında en golcü isim olarak değerlendirme dönemini tamamladı; Yamal ise Barcelona ile İspanya Ligi şampiyonluğunu ve İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandı.

Bu başarılara rağmen Müller, ne Kane'i ne de Yamal'ı favori adayları arasına koydu.



