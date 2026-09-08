Ballon d’Or organizasyonu, bu yılın en iyi kalecisi ödülü için hâlâ şansı bulunan on kaleciyi açıkladı. Aralarında dikkat çeken bir isim de var: Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları adına etkileyici bir performans sergileyen Vozinha.

Bu yıl adaylar Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) ve Vozinha (Colo-Colo).

Özellikle Vozinha’nın adaylığı dikkat çekiyor. Artık kırk yaşına gelen kaleci, geçen yaz ilk kez bir Dünya Kupası’nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu.

İspanya’ya (0-0) ve Suudi Arabistan’a (0-0) karşı Vozinha iki maçta da kalesini gole kapattı. 2-2 sona eren Uruguay karşılaşmasında ise iki kez topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Arjantin’e karşı oynanan son 16 turunda da kaleci etkileyici bir performans sergiledi. Kurtarışlarının da katkısıyla Yeşil Burun Adaları uzun süre dev bir sürprize imza atmaya çok yaklaştı, ancak uzatmalarda kazanan yine Arjantin oldu: 3-2.

O dönemde Vozinha, Portekiz ekibi GD Chaves’te iki yıl oynadıktan sonra bonservissiz durumdaydı. Ağustos başında yeni kulübünü buldu: Şili ekibi Colo-Colo.

Artık yılın en iyi kalecisi ödülünü hayal edebilir. Geçen sezon kupayı Gianluigi Donnarumma kazanmıştı.