Cumartesi akşamı oynanan maçın 10. dakikasında Yamal, kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluştu. Rakibi Facundo Bernal, Yamal'ın ardından yaptığı depara ceza sahasının köşesine kadar eşlik edebildi. Ancak Barça'nın yıldızı, burada dar alanda yaptığı olağanüstü bir hareketle Bernal'i boşa çıkardı.

Yamal, açtığı alanı neredeyse olduğu yerden yaptığı inanılmaz bir vuruşla değerlendirdi. 19 yaşındaki oyuncunun sol ayağından çıkan şut, harika bir kavis çizerek uzak köşenin üst bölümünden ağlara gitti ve Barcelona'yı öne geçirdi.

Forvet Gabriel Jesus, şaşkınlık ve hayranlık içinde ellerini başına götürdü. Alman millî oyuncu Karim Adeyemi de Yamal'ın bu dehasına duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Teknik direktör Hansi Flick kenarda çılgınca sevinirken Yamal önce gülümseyerek reklam panolarına oturdu.

Lamine Yamal ve diğerleri: Ballon d'Or'un favorileri kimler?

"Nasıl bir gol!" diyen DAZN yorumcusu Nico Seepe, kısa bir duraksamanın ardından şöyle devam etti: "Ballon d'Or için bir adaylık başvurusu daha gerekiyorsa, işte burada." Yamal, Bayern'in yıldızları Michael Olise ve Harry Kane ile Barça'dan takım arkadaşı Rodri'nin yanı sıra 2026 Ballon d'Or'unu kazanmanın en büyük favorileri arasında yer alıyor. Ödül, 26 Ekim'de verilecek.

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Seepe, "Lamine Yamal'ın bu tablo gibi sanat eseri karşısında La Cartuja'da (Betis'in stadı, editörün notu) hayranlık ve şaşkınlık hâkim" yorumunu yaptı. Maçı DAZN için uzman yorumcu olarak değerlendiren eski Bundesliga forveti ve eski Alman millî oyuncu Benny Lauth da "Mükemmel bir falsoyla köşeye gönderdi" diyerek golü övdü.

Yamal ve Barça, Real Madrid'in bu rekorunu egale etti

Ancak Yamal'ın takımını 1-0 öne geçiren golü, FC Barcelona'nın da sahne aldığı bir başka gol şöleninin yalnızca başlangıcıydı. Valentin Gomez'in beraberlik golünün ardından Rodri, Barça'nın soyunma odasına önde gitmesini sağladı. Gabriel Jesus, ikinci yarının hemen başında Yamal'ın hazırladığı pozisyonda konuk ekibi 3-1 öne geçirdi. Ardından Abde Ezzalzouli, Betis adına farkı yeniden bire indirdi.

Sevilla'dan Facundo Bernal'in kırmızı kart görmesinin ardından Eric Garcia ve Dani Olmo, Pau Cubarsi'nin hazırladığı pozisyonlarda buldukları gollerle skoru 5-2'ye taşıdı. Barcelona, dokuzuncu lig maçındaki dokuzuncu galibiyetiyle Real Madrid'in 1968/69 sezonundaki rekorunu egale etti. Katalanların dokuz maç sonunda ulaştığı 39 lig golü yalnızca bir kez aşıldı: 1940/41 sezonunda FC Sevilla, aynı aşamada 42 gol atmıştı.

Yazın İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan Yamal, tüm kulvarlarda çıktığı 11. maçta sezonun 9. golünü attı. Hücum oyuncusu ayrıca 10 asist yaptı ve Ballon d'Or ödül töreni öncesinde haftalardır üst düzey bir form sergiliyor.