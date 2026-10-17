Cumartesi akşamı oynanan maçın 10. dakikasında Yamal, kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluştu. Rakibi Facundo Bernal, Yamal'ın ardından yaptığı deparı ceza sahasının köşesine kadar takip edebildi. Ancak Barcelona'nın yıldızı, dar alanda yaptığı olağanüstü bir hareketle Bernal'i boşa çıkardı.

Yamal, açtığı alanı neredeyse durduğu yerden yaptığı inanılmaz bir vuruşla değerlendirdi. 19 yaşındaki oyuncunun sol ayağıyla çektiği şut, harika bir kavis çizerek uzak köşenin üstünden ağlara gitti ve Barcelona'yı öne geçirdi.

Forvet Gabriel Jesus hayranlık ve şaşkınlıkla ellerini başına götürdü. Alman millî futbolcu Karim Adeyemi de Yamal'ın bu dehası karşısında gözle görülür biçimde etkilendi. Teknik direktör Hansi Flick kenarda coşkuyla kutlama yaparken Yamal önce gülümseyerek reklam panosunun üzerine oturdu.

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"Ne gol ama!" diye hayranlığını dile getirdi DAZN yorumcusu Nico Seepe. Kısa bir duraksamanın ardından, "Ballon d'Or için bir adaylık mektubuna daha ihtiyaç varsa işte burada" dedi. Yamal, Bayern'in yıldızları Michael Olise ve Harry Kane ile Barcelona'dan takım arkadaşı Rodri'nin yanı sıra en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Ballon d'Or 2026 ödülü 26 Ekim'de verilecek.

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Seepe, "Lamine Yamal'ın bu tablo gibi sanat eseri karşısında La Cartuja'da (Betis'in stadı, ed. notu) şaşkınlık ve hayret hâkim" yorumunu da yaptı. Maçı DAZN için yorumcu olarak takip eden eski Bundesliga forveti ve eski Alman millî futbolcu Benny Lauth ise "Kusursuz bir plaseyle ağlara gönderdi" diyerek Yamal'ı övdü.

Yazın İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlayan Yamal, tüm kulvarlarda çıktığı 11. maçta dokuzuncu golünü attı. Hücum oyuncusu ayrıca dokuz asist yaptı ve Ballon d'Or ödül töreni öncesinde haftalardır üst düzey bir form sergiliyor.