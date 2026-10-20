Bir futbolcunun kazanabileceği belki de en prestijli bireysel ödül olan Ballon d'Or, 70. kez 26 Ekim Pazartesi günü Londra Palladium'da verilecek. Yıllık ödül töreni, ilk kazananı Sir Stanley Matthews'a ithafen ilk kez Paris dışında düzenlenecek.

France Football tarafından 1956'da verilmeye başlanan ve ilk kez 2018'de bir kadın futbolcuya da sunulan ünlü Altın Top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi'nin sekiz, Cristiano Ronaldo'nun ise beş kez kazandığı erkekler ödülünü yeniden almayı umuyor. Son üç yılda ödülü kazanan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl Ballon d'Or Féminin'i farklı bir futbolcu kazanacak.

Peki töreni canlı ve ücretsiz nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gerekenleri derledi.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlama saati ve canlı yayın

Tarih 26 Ekim 2026 Pazartesi Saat 20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT Mekân Londra Palladium, Londra, İngiltere Canlı yayın DAZN (çoğu ülke ve bölgede; istisnalar aşağıda)

Yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini dünya genelindeki ülkelerin çoğunda ücretsiz ve özel olarak canlı yayımlayacak. Töreni izlemek için ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmanız yeterli; bunun için yalnızca e-posta adresinizi vermeniz gerekiyor. Mevcut hesabınız varsa aktif bir aboneliğiniz olup olmadığına bakılmaksızın giriş yapabilirsiniz.

Ancak Ballon d'Or töreni, belirli ülke ve bölgelerde başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi açıklıyor. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.

Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. 2003 Ballon d'Or oylamasında ikinci olan eski Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa forveti Henry, ABD'de CBS Sports'un UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını Scott ile birlikte sunuyor.

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2026 Ballon d'Or adayları kimler?

GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin aday listelerini aşağıda derledi:

2026 erkekler Ballon d'Or adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Jude Bellingham Real Madrid İngiltere Pau Cubarsí Barcelona İspanya Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid İspanya Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Fransa Luis Díaz Bayern Münih Kolombiya Bruno Fernandes Manchester United Portekiz Gabriel Magalhães Arsenal Brezilya Erling Haaland Manchester City Norveç Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Fas Harry Kane Bayern Münih İngiltere Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Gürcistan Lamine Yamal Barcelona İspanya Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brezilya Lautaro Martínez Inter Arjantin Kylian Mbappé Real Madrid Fransa Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portekiz Lionel Messi Inter Miami Arjantin João Neves Paris Saint-Germain Portekiz Michael Olise Bayern Münih Fransa Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekvador Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksika Declan Rice Arsenal İngiltere Rodri Manchester City / Barcelona İspanya Fabián Ruiz Paris Saint-Germain İspanya William Saliba Arsenal Fransa Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain İspanya Dayot Upamecano Bayern Münih Fransa Vinícius Júnior Real Madrid Brezilya Vitinha Paris Saint-Germain Portekiz

2026 Ballon d'Or Féminin adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Selma Bacha OL Lyonnes Fransa Barbra Banda Orlando Pride Zambiya Esmee Brugts Barcelona Hollanda Klara Bühl Bayern Münih Almanya Mariona Caldentey Arsenal İspanya Scarlett Camberos Club América Meksika Kerstin Casparij Manchester City Hollanda Temwa Chawinga Kansas City Current Malavi Cata Coll Barcelona İspanya Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norveç Alex Greenwood Manchester City İngiltere Patri Guijarro Barcelona İspanya Pernille Harder Bayern Münih Danimarka Yui Hasegawa Manchester City Japonya Rose Lavelle Gotham FC ABD Mapi León Barcelona / London City Lionesses İspanya Lorena Kansas City Current Brezilya Melvine Malard Manchester United / Chelsea Fransa Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japonya Vivianne Miedema Manchester City Hollanda Ewa Pajor Barcelona Polonya Clàudia Pina Barcelona İspanya Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses İspanya Wendie Renard OL Lyonnes Fransa Alessia Russo Arsenal İngiltere Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern Münih Japonya Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes İskoçya Tessa Wullaert Inter / Como Belçika

2026 Kopa Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosna-Hersek Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Fas Pau Cubarsí Barcelona İspanya Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Fildişi Sahili Lennart Karl Bayern Münih Almanya Éli Junior Kroupi Bournemouth Fransa Lamine Yamal Barcelona İspanya Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa İsviçre Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Cezayir Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Fransa

2026 kadınlar Kopa Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Veerle Buurman Chelsea Hollanda Vicky López Barcelona İspanya Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid İsveç Clara Serrajordi Barcelona İspanya Lily Yohannes OL Lyonnes ABD

2026 Yashin Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Yassine Bounou Al-Hilal Fas Thibaut Courtois Real Madrid Belçika Joan García Barcelona İspanya Gregor Kobel Borussia Dortmund İsviçre Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Arjantin Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal İspanya Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusya Unai Simón Athletic Bilbao İspanya Vozinha Chaves / Colo-Colo Yeşil Burun Adaları

2026 kadınlar Yashin Kupası adayları

Futbolcu Kulüp Millî takım Ann-Katrin Berger Gotham FC Almanya Cata Coll Barcelona İspanya Hannah Hampton Chelsea İngiltere Lorena Kansas City Current Brezilya Ayaka Yamashita Manchester City Japonya

2026 erkekler Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör Takım Uyruğu Mikel Arteta Arsenal İspanyol Luis de la Fuente İspanya İspanyol Unai Emery Aston Villa İspanyol Vincent Kompany Bayern Münih Belçikalı Luis Enrique Paris Saint-Germain İspanyol

2026 kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör Takım(lar) Uyruğu Jonatan Giráldez OL Lyonnes İspanyol Andrée Jeglertz Manchester City İsveçli Nils Nielsen Japonya Danimarkalı Pere Romeu Barcelona İspanyol Elena Sadiku Celtic / BK Häcken İsveçli

2026 yılın erkek kulübü adayları

Kulüp Lig Ülke Arsenal Premier League İngiltere Bayern Münih Bundesliga Almanya Bodø/Glimt Eliteserien Norveç Flamengo Brasileirão Brezilya Paris Saint-Germain Ligue 1 Fransa

2026 yılın kadın kulübü adayları

Kulüp Lig Ülke Barcelona Liga F İspanya Bayern Münih Frauen-Bundesliga Almanya Club América Liga MX Femenil Meksika Manchester City Women's Super League İngiltere OL Lyonnes Première Ligue Fransa

Bahis şirketleri Ballon d'Or'u kimin kazanmasını bekliyor?

Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinin oranlarına göre Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane, 2026 erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre 20 Ekim Salı itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde Kane için sunulan en düşük oran 1/2.

Onu, geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan, üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan ve FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Barcelona ve İspanya futbolcusu Lamine Yamal izliyor. Yamal için bazı yerlerde 1/1 oranı sunuluyor.

Bahis şirketlerinin bu iki favorisinin ardından Real Madrid ve Fransa futbolcusu Kylian Mbappé için genellikle 12/1, Paris Saint-Germain ve Gürcistan futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia içinse 16/1 oranı bulunabiliyor.

Erkekler aday listesinde yer alan önceki üç Ballon d'Or kazananı da daha düşük oran verilen isimler arasında. Sekiz kez kazanan Lionel Messi için 16/1, geçen yıl Altın Top'u alan Ousmane Dembélé için 22/1 oranı bulunurken 2024 kazananı Rodri için sunulan en düşük oran 25/1.

Ballon d'Or Féminin oranları, erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre 2021 ve 2022 kazananı Alexia Putellas, 20 Ekim Salı itibarıyla yüzde 94'lük kazanma olasılığıyla açık ara favori. İspanya millî takımında oynayan Putellas, bu yaz Women's Super League'in yeni ekiplerinden London City Lionesses'a katıldı.

Ballon d'Or Féminin'i kazanma olasılığı yüzde 1'in üzerinde gösterilen diğer tek futbolcu, Barcelona ve Polonya'dan Ewa Pajor. Son üç yılda Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılın aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot mu ediyor?

Real Madrid'den bir heyetin 2026 Ballon d'Or ödül töreni için Londra Palladium'a gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilyalı forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de oynayan ve şimdi Barcelona'da bulunan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrendikten sonra 2024 törenine heyet göndermemeyi tercih etti.

Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galasına da Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu adımı, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.

Ancak Madrid kulübü ödüle yönelik tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört futbolcunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir mesaj yayımladı.

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