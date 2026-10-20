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Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Çeviri:

Ballon d'Or 2026: Ücretsiz nasıl izlenir, canlı yayın nereden takip edilir? İnternet yayınları, TV kanalları, tarih ve başlama saati

2026 Ballon d'Or törenini canlı ve ücretsiz nasıl izleyebileceğinize dair bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

Bir futbolcunun kazanabileceği belki de en prestijli bireysel ödül olan Ballon d'Or, 70. kez 26 Ekim Pazartesi günü Londra Palladium'da verilecek. Yıllık ödül töreni, ilk kazananı Sir Stanley Matthews'a ithafen ilk kez Paris dışında düzenlenecek.

France Football tarafından 1956'da verilmeye başlanan ve ilk kez 2018'de bir kadın futbolcuya da sunulan ünlü Altın Top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi'nin sekiz, Cristiano Ronaldo'nun ise beş kez kazandığı erkekler ödülünü yeniden almayı umuyor. Son üç yılda ödülü kazanan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl Ballon d'Or Féminin'i farklı bir futbolcu kazanacak.

Peki töreni canlı ve ücretsiz nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gerekenleri derledi.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlama saati ve canlı yayın

Tarih

26 Ekim 2026 Pazartesi

Saat

20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT 

Mekân

Londra Palladium, Londra, İngiltere

Canlı yayın

DAZN (çoğu ülke ve bölgede; istisnalar aşağıda)

Yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini dünya genelindeki ülkelerin çoğunda ücretsiz ve özel olarak canlı yayımlayacak. Töreni izlemek için ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmanız yeterli; bunun için yalnızca e-posta adresinizi vermeniz gerekiyor. Mevcut hesabınız varsa aktif bir aboneliğiniz olup olmadığına bakılmaksızın giriş yapabilirsiniz.

Ancak Ballon d'Or töreni, belirli ülke ve bölgelerde başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi açıklıyor. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.

Ülke

Yayıncı

Ana sayfa

Ermenistan

FAST Media

FAST Media

Azerbaycan, Belarus, Orta Asya, Kazakistan ve Rusya

Quest Media

Quest Media

Bulgaristan

bTV

bTV

Çekya

TV Nova

TV Nova

Fransa

L'Équipe TV (şifresiz)

L’Équipe TV

Gürcistan

Setanta Sports ve Silknet

Setanta Sports / Silknet

Macaristan

RTL Hungary

RTL Hungary

Norveç

TV2

TV2

Romanya

Clever Media

Clever Media

Slovakya

TV Nova

TV Nova

İspanya

Movistar+

Movistar+

Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. 2003 Ballon d'Or oylamasında ikinci olan eski Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa forveti Henry, ABD'de CBS Sports'un UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını Scott ile birlikte sunuyor.

DAHA FAZLA OKUYUN: Ballon d'Or, tarihi 70. yıl töreninin düzenleneceği simgesel mekânı ve yıldız sunucu ikilisini açıkladı

2026 Ballon d'Or adayları kimler?

GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin aday listelerini aşağıda derledi:

2026 erkekler Ballon d'Or adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Jude Bellingham

Real Madrid

İngiltere

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

İspanya

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Fransa

Luis Díaz

Bayern Münih

Kolombiya

Bruno Fernandes

Manchester United

Portekiz

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brezilya

Erling Haaland

Manchester City

Norveç

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Fas

Harry Kane

Bayern Münih

İngiltere

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Gürcistan

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brezilya

Lautaro Martínez

Inter

Arjantin

Kylian Mbappé

Real Madrid

Fransa

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portekiz

Lionel Messi

Inter Miami

Arjantin

João Neves

Paris Saint-Germain

Portekiz

Michael Olise

Bayern Münih

Fransa

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekvador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksika

Declan Rice

Arsenal

İngiltere

Rodri

Manchester City / Barcelona

İspanya

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

İspanya

William Saliba

Arsenal

Fransa

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

İspanya

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brezilya

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portekiz

2026 Ballon d'Or Féminin adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Selma Bacha

OL Lyonnes

Fransa

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambiya

Esmee Brugts

Barcelona

Hollanda

Klara Bühl

Bayern Münih

Almanya

Mariona Caldentey

Arsenal

İspanya

Scarlett Camberos

Club América

Meksika

Kerstin Casparij

Manchester City

Hollanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malavi

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norveç

Alex Greenwood

Manchester City

İngiltere

Patri Guijarro

Barcelona

İspanya

Pernille Harder

Bayern Münih

Danimarka

Yui Hasegawa

Manchester City

Japonya

Rose Lavelle

Gotham FC

ABD

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Fransa

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japonya

Vivianne Miedema

Manchester City

Hollanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polonya

Clàudia Pina

Barcelona

İspanya

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Wendie Renard

OL Lyonnes

Fransa

Alessia Russo

Arsenal

İngiltere

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern Münih

Japonya

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

İskoçya

Tessa Wullaert

Inter / Como

Belçika

2026 Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosna-Hersek

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Fas

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Fildişi Sahili

Lennart Karl

Bayern Münih

Almanya

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Fransa

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

İsviçre

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Cezayir

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Fransa

2026 kadınlar Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Veerle Buurman

Chelsea

Hollanda

Vicky López

Barcelona

İspanya

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

İsveç

Clara Serrajordi

Barcelona

İspanya

Lily Yohannes

OL Lyonnes

ABD

2026 Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Yassine Bounou

Al-Hilal

Fas

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belçika

Joan García

Barcelona

İspanya

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

İsviçre

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Arjantin

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

İspanya

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusya

Unai Simón

Athletic Bilbao

İspanya

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Yeşil Burun Adaları

2026 kadınlar Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp

Millî takım

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Almanya

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Hannah Hampton

Chelsea

İngiltere

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japonya

2026 erkekler Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım

Uyruğu

Mikel Arteta

Arsenal

İspanyol

Luis de la Fuente

İspanya

İspanyol

Unai Emery

Aston Villa

İspanyol

Vincent Kompany

Bayern Münih

Belçikalı

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

İspanyol

2026 kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım(lar)

Uyruğu

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

İspanyol

Andrée Jeglertz

Manchester City

İsveçli

Nils Nielsen

Japonya

Danimarkalı

Pere Romeu

Barcelona

İspanyol

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

İsveçli

2026 yılın erkek kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Arsenal

Premier League

İngiltere

Bayern Münih

Bundesliga

Almanya

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norveç

Flamengo

Brasileirão

Brezilya

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Fransa

2026 yılın kadın kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Barcelona

Liga F

İspanya

Bayern Münih

Frauen-Bundesliga

Almanya

Club América

Liga MX Femenil

Meksika

Manchester City

Women's Super League

İngiltere

OL Lyonnes

Première Ligue

Fransa

Bahis şirketleri Ballon d'Or'u kimin kazanmasını bekliyor?

Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinin oranlarına göre Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane, 2026 erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre 20 Ekim Salı itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde Kane için sunulan en düşük oran 1/2.

Onu, geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan, üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan ve FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Barcelona ve İspanya futbolcusu Lamine Yamal izliyor. Yamal için bazı yerlerde 1/1 oranı sunuluyor.

Bahis şirketlerinin bu iki favorisinin ardından Real Madrid ve Fransa futbolcusu Kylian Mbappé için genellikle 12/1, Paris Saint-Germain ve Gürcistan futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia içinse 16/1 oranı bulunabiliyor.

Erkekler aday listesinde yer alan önceki üç Ballon d'Or kazananı da daha düşük oran verilen isimler arasında. Sekiz kez kazanan Lionel Messi için 16/1, geçen yıl Altın Top'u alan Ousmane Dembélé için 22/1 oranı bulunurken 2024 kazananı Rodri için sunulan en düşük oran 25/1.

Ballon d'Or Féminin oranları, erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre 2021 ve 2022 kazananı Alexia Putellas, 20 Ekim Salı itibarıyla yüzde 94'lük kazanma olasılığıyla açık ara favori. İspanya millî takımında oynayan Putellas, bu yaz Women's Super League'in yeni ekiplerinden London City Lionesses'a katıldı.

Ballon d'Or Féminin'i kazanma olasılığı yüzde 1'in üzerinde gösterilen diğer tek futbolcu, Barcelona ve Polonya'dan Ewa Pajor. Son üç yılda Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılın aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot mu ediyor?

Real Madrid'den bir heyetin 2026 Ballon d'Or ödül töreni için Londra Palladium'a gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilyalı forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de oynayan ve şimdi Barcelona'da bulunan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrendikten sonra 2024 törenine heyet göndermemeyi tercih etti.

Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galasına da Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu adımı, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.

Ancak Madrid kulübü ödüle yönelik tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört futbolcunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir mesaj yayımladı.

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İlgili bağlantılar

  • Ballon d'Or 2026 güç sıralaması
  • Ballon d'Or Féminin 2026 güç sıralaması
  • Ballon d'Or ödülü neyden yapılıyor ve değeri ne kadar?

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