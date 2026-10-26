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Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Çeviri:

Ballon d'Or 2026: Ücretsiz nasıl izlenir, canlı yayın nereden takip edilir? Çevrim içi yayınlar, TV kanalları, tarih ve başlama saati

2026 Ballon d'Or törenini canlı ve ücretsiz nasıl izleyeceğinize dair bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

Bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli bireysel ödül olarak görülebilecek Ballon d'Or'un 70. edisyonu, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra'daki London Palladium'da sahiplerini bulacak. Yıllık ödül töreni, ilk kazanan Sir Stanley Matthews'a saygı duruşu niteliğinde, ilk kez Paris dışında düzenlenecek.

France Football tarafından 1956'da verilmeye başlanan ve 2018'de ilk kez bir kadın futbolcuya takdim edilen ünlü altın top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, erkeklerdeki ödülünü korumayı umuyor. Bu ödülü 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi sekiz, Cristiano Ronaldo ise beş kez kazandı. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin ödülünü kazanan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl ödül farklı bir isme gidecek.

Peki töreni canlı ve ücretsiz olarak nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlangıç saati ve canlı yayın

Tarih

26 Ekim 2026 Pazartesi

Saat

20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT 

Mekân

London Palladium, Londra, İngiltere

Canlı yayın

DAZN (çoğu bölgede; istisnalar için aşağıya bakın)

Dünyanın pek çok ülkesinde yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini ücretsiz ve özel olarak canlı yayınlayacak. Töreni izlemek için yalnızca ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmanız gerekiyor. Bunun için sadece e-posta adresinizi vermeniz yeterli. Alternatif olarak, aktif aboneliğiniz olsun ya da olmasın mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Ancak seçili bazı ülke ve bölgelerde Ballon d'Or töreni başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi açıklıyor. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.

Ülke

Yayıncı

Ana sayfa

Ermenistan

FAST Media

FAST Media

Azerbaycan, Belarus, Orta Asya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgaristan

bTV

bTV

Çekya

TV Nova

TV Nova

Fransa ve Monako

L'Équipe TV (şifresiz)

L'Équipe TV

Gürcistan

Setanta Sports ve Silknet

Setanta Sports / Silknet

Macaristan

RTL Hungary

RTL Hungary

Norveç

TV2

TV2

Romanya

Clever Media

Clever Media

Slovakya

TV Nova

TV Nova

İspanya

Movistar+

Movistar+

Türkiye

Turk Telekom

Turk Telekom

Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa'nın eski forveti Henry, 2003'te Ballon d'Or'da ikinci olmuştu. Henry, ABD'de CBS Sports'ta UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınını Scott ile birlikte sunuyor.

DEVAMINI OKUYUN: Ballon d'Or, tarihi 70. yıl dönümü töreninin ikonik mekânını ve yıldızlarla dolu sunucu ikilisini açıkladı

2026 Ballon d'Or adayları kimler?

GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin tüm adaylarını aşağıda sıralıyor:

2026 Erkekler Ballon d'Or adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Jude Bellingham

Real Madrid

İngiltere

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

İspanya

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Fransa

Luis Díaz

Bayern Münih

Kolombiya

Bruno Fernandes

Manchester United

Portekiz

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brezilya

Erling Haaland

Manchester City

Norveç

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Fas

Harry Kane

Bayern Münih

İngiltere

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Gürcistan

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brezilya

Lautaro Martínez

Inter

Arjantin

Kylian Mbappé

Real Madrid

Fransa

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portekiz

Lionel Messi

Inter Miami

Arjantin

João Neves

Paris Saint-Germain

Portekiz

Michael Olise

Bayern Münih

Fransa

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekvador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksika

Declan Rice

Arsenal

İngiltere

Rodri

Manchester City / Barcelona

İspanya

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

İspanya

William Saliba

Arsenal

Fransa

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

İspanya

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brezilya

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portekiz

2026 Ballon d'Or Féminin adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Selma Bacha

OL Lyonnes

Fransa

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambiya

Esmee Brugts

Barcelona

Hollanda

Klara Bühl

Bayern Münih

Almanya

Mariona Caldentey

Arsenal

İspanya

Scarlett Camberos

Club América

Meksika

Kerstin Casparij

Manchester City

Hollanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malavi

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norveç

Alex Greenwood

Manchester City

İngiltere

Patri Guijarro

Barcelona

İspanya

Pernille Harder

Bayern Münih

Danimarka

Yui Hasegawa

Manchester City

Japonya

Rose Lavelle

Gotham FC

Amerika Birleşik Devletleri

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Fransa

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japonya

Vivianne Miedema

Manchester City

Hollanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polonya

Clàudia Pina

Barcelona

İspanya

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Wendie Renard

OL Lyonnes

Fransa

Alessia Russo

Arsenal

İngiltere

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern Münih

Japonya

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

İskoçya

Tessa Wullaert

Inter / Como

Belçika

2026 Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosna-Hersek

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Fas

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Fildişi Sahili

Lennart Karl

Bayern Münih

Almanya

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Fransa

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

İsviçre

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Cezayir

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Fransa

2026 Kadınlar Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Veerle Buurman

Chelsea

Hollanda

Vicky López

Barcelona

İspanya

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

İsveç

Clara Serrajordi

Barcelona

İspanya

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Amerika Birleşik Devletleri

2026 Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Yassine Bounou

Al-Hilal

Fas

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belçika

Joan García

Barcelona

İspanya

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

İsviçre

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Arjantin

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

İspanya

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusya

Unai Simón

Athletic Bilbao

İspanya

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Yeşil Burun Adaları

2026 Kadınlar Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp

Millî takım

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Almanya

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Hannah Hampton

Chelsea

İngiltere

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japonya

2026 Erkekler Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım

Uyruğu

Mikel Arteta

Arsenal

İspanyol

Luis de la Fuente

İspanya

İspanyol

Unai Emery

Aston Villa

İspanyol

Vincent Kompany

Bayern Münih

Belçikalı

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

İspanyol

2026 Kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım(lar)

Uyruğu

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

İspanyol

Andrée Jeglertz

Manchester City

İsveçli

Nils Nielsen

Japonya

Danimarkalı

Pere Romeu

Barcelona

İspanyol

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

İsveçli

2026 Erkeklerde Yılın Kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Arsenal

Premier League

İngiltere

Bayern Münih

Bundesliga

Almanya

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norveç

Flamengo

Brasileirão

Brezilya

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Fransa

2026 Kadınlarda Yılın Kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Barcelona

Liga F

İspanya

Bayern Münih

Frauen-Bundesliga

Almanya

Club América

Liga MX Femenil

Meksika

Manchester City

Women's Super League

İngiltere

OL Lyonnes

Première Ligue

Fransa

Bahis şirketlerine göre Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinde, Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane 2026 Erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre Kane, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde 1/3 oranla açık ara favori.

Dün geceki El Clásico'da iki gol atan Real Madrid ve Fransa oyuncusu Kylian Mbappé'nin oranı önemli ölçüde düştü. Geçen haftanın başında 12/1 olan oranı, tören günü pek çok yerde 15/8'e kadar geriledi.

Buna karşılık Barcelona ve İspanya formasıyla FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Lamine Yamal'ın oranı yükseldi. Geçen yıl Ballon d'Or'da ikinci olan ve üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan Yamal'ın oranı, geçen haftanın başında bazı yerlerde 1/1'e kadar düşmüştü. Şimdi ise en düşük 4/1 oranla, Mbappé'nin gerisine düşerek bahislerde üçüncü sıraya yerleşti.

Paris Saint-Germain ve Gürcistan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın oranı da önemli ölçüde yükseldi. Geçen hafta 16/1 oranla bahis yapılabilen oyuncunun şu anki en düşük oranı 66/1.

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ödülün 2024'teki sahibi Rodri için 33/1 oran sunulurken, geçen yıl Altın Top'u kazanan Ousmane Dembélé'nin oranı 80/1.

Ballon d'Or Féminin oranları, erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre, 2021 ve 2022'nin kazananı Alexia Putellas, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla 2026 ödülünü kazanma ihtimali %94,5 ile açık ara favori. İspanya millî takımında forma giyen Putellas, bu yaz Barcelona'dan Women's Super League'in yeni takımı London City Lionesses'a katıldı.

Ballon d'Or Féminin'i kazanma ihtimali %1'in üzerinde gösterilen diğer tek futbolcu, %4,7 şans tanınan Barcelona ve Polonya oyuncusu Ewa Pajor. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılki aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot mu ediyor?

2026 Ballon d'Or ödül töreni için Real Madrid'den bir heyetin London Palladium'da bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilya millî takımında forma giyen forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de, şimdi ise Barcelona'da oynayan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrenince 2024 törenine heyet göndermemeyi tercih etti.

Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galası için de Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu hamleyi, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.

Ancak Madrid kulübü ödüle karşı tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört futbolcunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un, Erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir mesaj paylaştı.

DEVAMINI OKUYUN: Boykottan bir yıl sonra: Real Madrid, Ballon d'Or'a karşı tutumunu değiştirdi


İlgili bağlantılar

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