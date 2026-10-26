Bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli bireysel ödül olarak görülebilecek Ballon d'Or'un 70. edisyonu, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra'daki London Palladium'da sahiplerini bulacak. Yıllık ödül töreni, ilk kazanan Sir Stanley Matthews'a saygı duruşu niteliğinde, ilk kez Paris dışında düzenlenecek.
France Football tarafından 1956'da verilmeye başlanan ve 2018'de ilk kez bir kadın futbolcuya takdim edilen ünlü altın top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, erkeklerdeki ödülünü korumayı umuyor. Bu ödülü 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi sekiz, Cristiano Ronaldo ise beş kez kazandı. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin ödülünü kazanan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl ödül farklı bir isme gidecek.
Peki töreni canlı ve ücretsiz olarak nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.
2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlangıç saati ve canlı yayın
Tarih
26 Ekim 2026 Pazartesi
Saat
20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT
Mekân
London Palladium, Londra, İngiltere
Canlı yayın
DAZN (çoğu bölgede; istisnalar için aşağıya bakın)
Dünyanın pek çok ülkesinde yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini ücretsiz ve özel olarak canlı yayınlayacak. Töreni izlemek için yalnızca ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmanız gerekiyor. Bunun için sadece e-posta adresinizi vermeniz yeterli. Alternatif olarak, aktif aboneliğiniz olsun ya da olmasın mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Ancak seçili bazı ülke ve bölgelerde Ballon d'Or töreni başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi açıklıyor. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.
Ülke
Yayıncı
Ana sayfa
Ermenistan
FAST Media
Azerbaycan, Belarus, Orta Asya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
Quest Media
Quest Media
Bulgaristan
bTV
Çekya
TV Nova
Fransa ve Monako
L'Équipe TV (şifresiz)
Gürcistan
Setanta Sports ve Silknet
Macaristan
RTL Hungary
Norveç
TV2
Romanya
Clever Media
Slovakya
TV Nova
İspanya
Movistar+
Türkiye
Turk Telekom
Turk Telekom
Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa'nın eski forveti Henry, 2003'te Ballon d'Or'da ikinci olmuştu. Henry, ABD'de CBS Sports'ta UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınını Scott ile birlikte sunuyor.
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2026 Ballon d'Or adayları kimler?
GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin tüm adaylarını aşağıda sıralıyor:
2026 Erkekler Ballon d'Or adayları
Futbolcu
Kulüp(ler)
Millî takım
Jude Bellingham
Real Madrid
İngiltere
Pau Cubarsí
Barcelona
İspanya
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
İspanya
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Fransa
Luis Díaz
Bayern Münih
Kolombiya
Bruno Fernandes
Manchester United
Portekiz
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brezilya
Erling Haaland
Manchester City
Norveç
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Fas
Harry Kane
Bayern Münih
İngiltere
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Gürcistan
Lamine Yamal
Barcelona
İspanya
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brezilya
Lautaro Martínez
Inter
Arjantin
Kylian Mbappé
Real Madrid
Fransa
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portekiz
Lionel Messi
Inter Miami
Arjantin
João Neves
Paris Saint-Germain
Portekiz
Michael Olise
Bayern Münih
Fransa
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekvador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Meksika
Declan Rice
Arsenal
İngiltere
Rodri
Manchester City / Barcelona
İspanya
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
İspanya
William Saliba
Arsenal
Fransa
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
İspanya
Dayot Upamecano
Bayern Münih
Fransa
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brezilya
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portekiz
2026 Ballon d'Or Féminin adayları
Futbolcu
Kulüp(ler)
Millî takım
Selma Bacha
OL Lyonnes
Fransa
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambiya
Esmee Brugts
Barcelona
Hollanda
Klara Bühl
Bayern Münih
Almanya
Mariona Caldentey
Arsenal
İspanya
Scarlett Camberos
Club América
Meksika
Kerstin Casparij
Manchester City
Hollanda
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malavi
Cata Coll
Barcelona
İspanya
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Norveç
Alex Greenwood
Manchester City
İngiltere
Patri Guijarro
Barcelona
İspanya
Pernille Harder
Bayern Münih
Danimarka
Yui Hasegawa
Manchester City
Japonya
Rose Lavelle
Gotham FC
Amerika Birleşik Devletleri
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
İspanya
Lorena
Kansas City Current
Brezilya
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Fransa
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japonya
Vivianne Miedema
Manchester City
Hollanda
Ewa Pajor
Barcelona
Polonya
Clàudia Pina
Barcelona
İspanya
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
İspanya
Wendie Renard
OL Lyonnes
Fransa
Alessia Russo
Arsenal
İngiltere
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaika
Momoko Tanikawa
Bayern Münih
Japonya
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
İskoçya
Tessa Wullaert
Inter / Como
Belçika
2026 Kopa Kupası adayları
Futbolcu
Kulüp(ler)
Millî takım
Kerim Alajbegović
RB Salzburg / Juventus
Bosna-Hersek
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Fas
Pau Cubarsí
Barcelona
İspanya
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Fildişi Sahili
Lennart Karl
Bayern Münih
Almanya
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Fransa
Lamine Yamal
Barcelona
İspanya
Johan Manzambi
Freiburg / Aston Villa
İsviçre
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Cezayir
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Fransa
2026 Kadınlar Kopa Kupası adayları
Futbolcu
Kulüp(ler)
Millî takım
Veerle Buurman
Chelsea
Hollanda
Vicky López
Barcelona
İspanya
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
İsveç
Clara Serrajordi
Barcelona
İspanya
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Amerika Birleşik Devletleri
2026 Yashin Kupası adayları
Futbolcu
Kulüp(ler)
Millî takım
Yassine Bounou
Al-Hilal
Fas
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belçika
Joan García
Barcelona
İspanya
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
İsviçre
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Arjantin
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
İspanya
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Rusya
Unai Simón
Athletic Bilbao
İspanya
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Yeşil Burun Adaları
2026 Kadınlar Yashin Kupası adayları
Futbolcu
Kulüp
Millî takım
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Almanya
Cata Coll
Barcelona
İspanya
Hannah Hampton
Chelsea
İngiltere
Lorena
Kansas City Current
Brezilya
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japonya
2026 Erkekler Johan Cruyff Kupası adayları
Teknik direktör
Takım
Uyruğu
Mikel Arteta
Arsenal
İspanyol
Luis de la Fuente
İspanya
İspanyol
Unai Emery
Aston Villa
İspanyol
Vincent Kompany
Bayern Münih
Belçikalı
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
İspanyol
2026 Kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları
Teknik direktör
Takım(lar)
Uyruğu
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
İspanyol
Andrée Jeglertz
Manchester City
İsveçli
Nils Nielsen
Japonya
Danimarkalı
Pere Romeu
Barcelona
İspanyol
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
İsveçli
2026 Erkeklerde Yılın Kulübü adayları
Kulüp
Lig
Ülke
Arsenal
Premier League
İngiltere
Bayern Münih
Bundesliga
Almanya
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norveç
Flamengo
Brasileirão
Brezilya
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Fransa
2026 Kadınlarda Yılın Kulübü adayları
Kulüp
Lig
Ülke
Barcelona
Liga F
İspanya
Bayern Münih
Frauen-Bundesliga
Almanya
Club América
Liga MX Femenil
Meksika
Manchester City
Women's Super League
İngiltere
OL Lyonnes
Première Ligue
Fransa
Bahis şirketlerine göre Ballon d'Or'u kim kazanacak?
Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinde, Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane 2026 Erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre Kane, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde 1/3 oranla açık ara favori.
Dün geceki El Clásico'da iki gol atan Real Madrid ve Fransa oyuncusu Kylian Mbappé'nin oranı önemli ölçüde düştü. Geçen haftanın başında 12/1 olan oranı, tören günü pek çok yerde 15/8'e kadar geriledi.
Buna karşılık Barcelona ve İspanya formasıyla FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Lamine Yamal'ın oranı yükseldi. Geçen yıl Ballon d'Or'da ikinci olan ve üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan Yamal'ın oranı, geçen haftanın başında bazı yerlerde 1/1'e kadar düşmüştü. Şimdi ise en düşük 4/1 oranla, Mbappé'nin gerisine düşerek bahislerde üçüncü sıraya yerleşti.
Paris Saint-Germain ve Gürcistan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın oranı da önemli ölçüde yükseldi. Geçen hafta 16/1 oranla bahis yapılabilen oyuncunun şu anki en düşük oranı 66/1.
Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ödülün 2024'teki sahibi Rodri için 33/1 oran sunulurken, geçen yıl Altın Top'u kazanan Ousmane Dembélé'nin oranı 80/1.
Ballon d'Or Féminin oranları, erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre, 2021 ve 2022'nin kazananı Alexia Putellas, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla 2026 ödülünü kazanma ihtimali %94,5 ile açık ara favori. İspanya millî takımında forma giyen Putellas, bu yaz Barcelona'dan Women's Super League'in yeni takımı London City Lionesses'a katıldı.
Ballon d'Or Féminin'i kazanma ihtimali %1'in üzerinde gösterilen diğer tek futbolcu, %4,7 şans tanınan Barcelona ve Polonya oyuncusu Ewa Pajor. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılki aday listesinde yer almıyor.
Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot mu ediyor?
2026 Ballon d'Or ödül töreni için Real Madrid'den bir heyetin London Palladium'da bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.
Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilya millî takımında forma giyen forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de, şimdi ise Barcelona'da oynayan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrenince 2024 törenine heyet göndermemeyi tercih etti.
Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galası için de Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu hamleyi, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.
Ancak Madrid kulübü ödüle karşı tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört futbolcunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un, Erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir mesaj paylaştı.
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