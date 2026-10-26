Bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli bireysel ödül olarak görülebilecek Ballon d'Or'un 70. edisyonu, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra'daki London Palladium'da sahiplerini bulacak. Yıllık ödül töreni, ilk kazanan Sir Stanley Matthews'a saygı duruşu niteliğinde, ilk kez Paris dışında düzenlenecek.

France Football tarafından 1956'da verilmeye başlanan ve 2018'de ilk kez bir kadın futbolcuya takdim edilen ünlü altın top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, erkeklerdeki ödülünü korumayı umuyor. Bu ödülü 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi sekiz, Cristiano Ronaldo ise beş kez kazandı. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin ödülünü kazanan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl ödül farklı bir isme gidecek.

Peki töreni canlı ve ücretsiz olarak nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlangıç saati ve canlı yayın

Tarih 26 Ekim 2026 Pazartesi Saat 20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT Mekân London Palladium, Londra, İngiltere Canlı yayın DAZN (çoğu bölgede; istisnalar için aşağıya bakın)

Dünyanın pek çok ülkesinde yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini ücretsiz ve özel olarak canlı yayınlayacak. Töreni izlemek için yalnızca ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmanız gerekiyor. Bunun için sadece e-posta adresinizi vermeniz yeterli. Alternatif olarak, aktif aboneliğiniz olsun ya da olmasın mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Ancak seçili bazı ülke ve bölgelerde Ballon d'Or töreni başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi açıklıyor. Ülkeniz aşağıdaki tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.

Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa'nın eski forveti Henry, 2003'te Ballon d'Or'da ikinci olmuştu. Henry, ABD'de CBS Sports'ta UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınını Scott ile birlikte sunuyor.

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2026 Ballon d'Or adayları kimler?

GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin tüm adaylarını aşağıda sıralıyor:

2026 Erkekler Ballon d'Or adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Jude Bellingham Real Madrid İngiltere Pau Cubarsí Barcelona İspanya Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid İspanya Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Fransa Luis Díaz Bayern Münih Kolombiya Bruno Fernandes Manchester United Portekiz Gabriel Magalhães Arsenal Brezilya Erling Haaland Manchester City Norveç Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Fas Harry Kane Bayern Münih İngiltere Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Gürcistan Lamine Yamal Barcelona İspanya Sadio Mané Al-Nassr Senegal Marquinhos Paris Saint-Germain Brezilya Lautaro Martínez Inter Arjantin Kylian Mbappé Real Madrid Fransa Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portekiz Lionel Messi Inter Miami Arjantin João Neves Paris Saint-Germain Portekiz Michael Olise Bayern Münih Fransa Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekvador Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksika Declan Rice Arsenal İngiltere Rodri Manchester City / Barcelona İspanya Fabián Ruiz Paris Saint-Germain İspanya William Saliba Arsenal Fransa Ferran Torres Barcelona / Paris Saint-Germain İspanya Dayot Upamecano Bayern Münih Fransa Vinícius Júnior Real Madrid Brezilya Vitinha Paris Saint-Germain Portekiz

2026 Ballon d'Or Féminin adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Selma Bacha OL Lyonnes Fransa Barbra Banda Orlando Pride Zambiya Esmee Brugts Barcelona Hollanda Klara Bühl Bayern Münih Almanya Mariona Caldentey Arsenal İspanya Scarlett Camberos Club América Meksika Kerstin Casparij Manchester City Hollanda Temwa Chawinga Kansas City Current Malavi Cata Coll Barcelona İspanya Melchie Dumornay OL Lyonnes Haiti Caroline Graham Hansen Barcelona Norveç Alex Greenwood Manchester City İngiltere Patri Guijarro Barcelona İspanya Pernille Harder Bayern Münih Danimarka Yui Hasegawa Manchester City Japonya Rose Lavelle Gotham FC Amerika Birleşik Devletleri Mapi León Barcelona / London City Lionesses İspanya Lorena Kansas City Current Brezilya Melvine Malard Manchester United / Chelsea Fransa Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japonya Vivianne Miedema Manchester City Hollanda Ewa Pajor Barcelona Polonya Clàudia Pina Barcelona İspanya Alexia Putellas Barcelona / London City Lionesses İspanya Wendie Renard OL Lyonnes Fransa Alessia Russo Arsenal İngiltere Khadija Shaw Manchester City Jamaika Momoko Tanikawa Bayern Münih Japonya Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes İskoçya Tessa Wullaert Inter / Como Belçika

2026 Kopa Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Kerim Alajbegović RB Salzburg / Juventus Bosna-Hersek Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Fas Pau Cubarsí Barcelona İspanya Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Fildişi Sahili Lennart Karl Bayern Münih Almanya Éli Junior Kroupi Bournemouth Fransa Lamine Yamal Barcelona İspanya Johan Manzambi Freiburg / Aston Villa İsviçre Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Cezayir Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain Fransa

2026 Kadınlar Kopa Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Veerle Buurman Chelsea Hollanda Vicky López Barcelona İspanya Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid İsveç Clara Serrajordi Barcelona İspanya Lily Yohannes OL Lyonnes Amerika Birleşik Devletleri

2026 Yashin Kupası adayları

Futbolcu Kulüp(ler) Millî takım Yassine Bounou Al-Hilal Fas Thibaut Courtois Real Madrid Belçika Joan García Barcelona İspanya Gregor Kobel Borussia Dortmund İsviçre Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Arjantin Édouard Mendy Al-Ahli Senegal David Raya Arsenal İspanya Matvey Safonov Paris Saint-Germain Rusya Unai Simón Athletic Bilbao İspanya Vozinha Chaves / Colo-Colo Yeşil Burun Adaları

2026 Kadınlar Yashin Kupası adayları

Futbolcu Kulüp Millî takım Ann-Katrin Berger Gotham FC Almanya Cata Coll Barcelona İspanya Hannah Hampton Chelsea İngiltere Lorena Kansas City Current Brezilya Ayaka Yamashita Manchester City Japonya

2026 Erkekler Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör Takım Uyruğu Mikel Arteta Arsenal İspanyol Luis de la Fuente İspanya İspanyol Unai Emery Aston Villa İspanyol Vincent Kompany Bayern Münih Belçikalı Luis Enrique Paris Saint-Germain İspanyol

2026 Kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör Takım(lar) Uyruğu Jonatan Giráldez OL Lyonnes İspanyol Andrée Jeglertz Manchester City İsveçli Nils Nielsen Japonya Danimarkalı Pere Romeu Barcelona İspanyol Elena Sadiku Celtic / BK Häcken İsveçli

2026 Erkeklerde Yılın Kulübü adayları

Kulüp Lig Ülke Arsenal Premier League İngiltere Bayern Münih Bundesliga Almanya Bodø/Glimt Eliteserien Norveç Flamengo Brasileirão Brezilya Paris Saint-Germain Ligue 1 Fransa

2026 Kadınlarda Yılın Kulübü adayları

Kulüp Lig Ülke Barcelona Liga F İspanya Bayern Münih Frauen-Bundesliga Almanya Club América Liga MX Femenil Meksika Manchester City Women's Super League İngiltere OL Lyonnes Première Ligue Fransa

Bahis şirketlerine göre Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinde, Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane 2026 Erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre Kane, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde 1/3 oranla açık ara favori.

Dün geceki El Clásico'da iki gol atan Real Madrid ve Fransa oyuncusu Kylian Mbappé'nin oranı önemli ölçüde düştü. Geçen haftanın başında 12/1 olan oranı, tören günü pek çok yerde 15/8'e kadar geriledi.

Buna karşılık Barcelona ve İspanya formasıyla FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Lamine Yamal'ın oranı yükseldi. Geçen yıl Ballon d'Or'da ikinci olan ve üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan Yamal'ın oranı, geçen haftanın başında bazı yerlerde 1/1'e kadar düşmüştü. Şimdi ise en düşük 4/1 oranla, Mbappé'nin gerisine düşerek bahislerde üçüncü sıraya yerleşti.

Paris Saint-Germain ve Gürcistan oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın oranı da önemli ölçüde yükseldi. Geçen hafta 16/1 oranla bahis yapılabilen oyuncunun şu anki en düşük oranı 66/1.

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ödülün 2024'teki sahibi Rodri için 33/1 oran sunulurken, geçen yıl Altın Top'u kazanan Ousmane Dembélé'nin oranı 80/1.

Ballon d'Or Féminin oranları, erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre, 2021 ve 2022'nin kazananı Alexia Putellas, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 GMT itibarıyla 2026 ödülünü kazanma ihtimali %94,5 ile açık ara favori. İspanya millî takımında forma giyen Putellas, bu yaz Barcelona'dan Women's Super League'in yeni takımı London City Lionesses'a katıldı.

Ballon d'Or Féminin'i kazanma ihtimali %1'in üzerinde gösterilen diğer tek futbolcu, %4,7 şans tanınan Barcelona ve Polonya oyuncusu Ewa Pajor. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılki aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot mu ediyor?

2026 Ballon d'Or ödül töreni için Real Madrid'den bir heyetin London Palladium'da bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilya millî takımında forma giyen forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de, şimdi ise Barcelona'da oynayan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrenince 2024 törenine heyet göndermemeyi tercih etti.

Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galası için de Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu hamleyi, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.

Ancak Madrid kulübü ödüle karşı tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört futbolcunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un, Erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir mesaj paylaştı.

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