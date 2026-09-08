Ballon d'Or 2026 için belirlenen 30 aday, organizasyon komitesi tarafından salı günü açıklandı. Kısa listede ise hiçbir Hollandalı yer almadı. Geçen yıl Virgil van Dijk ile Denzel Dumfries favoriler arasında bulunuyordu; kazanan ise Ousmane Dembélé olmuştu.

Dembélé bu yıl da yeniden adaylar arasında yer alırken; Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri ve Harry Kane de öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Ballon d'Or'u sekiz kez kazanan Messi, üç yıllık aranın ardından yeniden aday olarak listeye döndü.

Ballon d'Or organizasyonu, listeyi oluştururken 3 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki performansları baz aldı. Buna, İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası finali de dahil.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, tam dokuz oyuncuyla listenin en fazla temsil edilen takımı oldu. Raphinha, Désiré Doué ve artık Liverpool forması giyen Bradley Barcola ise prestijli listede yer almadı.

Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim'de düzenlenecek. Tören bu yıl Paris'te değil, Londra'da yapılacak. Bu, 1956'daki ilk ödül törenine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Merhum Stanley Matthews o dönemde ödülün sahibi olmuştu.

Ballon d'Or 2026 kısa listesi:

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Münih), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Münih), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).