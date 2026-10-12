Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesi, pazartesi akşamı Asya Şampiyonlar Ligi Elit ikinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan Al Nassr ile Özbekistan ekibi Neftçi arasındaki maçın neden çeyrek saatten fazla gecikmeyle başladığını açıkladı. Karşılaşmanın başlaması için belirlenen saat, başkent Riyad'da yaşanan güvenlik gelişmeleriyle aynı ana denk geldi.

Gazetenin aktardığına göre, koalisyon güçleri sözcüsü, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin havada engellendiğini ve imha edildiğini duyurdu. Bu gelişme, taraftarların Asya mücadelesini izlemek üzere "Al-Awwal Park" stadyumunda bulunduğu sırada meydana geldi.

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Maçın başlamasının gecikmesiyle birlikte, "Al-Awwal Park" stadyumunun anons sistemi üzerinden hazır bulunan taraftarlara bir mesaj iletildi. Mesajda taraftarlardan korkmamaları veya stadyumu terk etmemeleri, koltuklarında kalmaları istendi ve durumun güvenli olduğu vurgulandı.

Mesaj, gecikmeye eşlik eden tedirginlik havası içinde taraftarları sakinleştirmek ve tribünlerde huzuru korumak amacıyla verildi. Ardından tüm gözler yeniden maçın başlamasını beklemek üzere sahaya çevrildi.

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının ikinci haftasında Özbekistan ekibi Neftçi ile karşılaşmaya hazırlanıyordu ve kendi taraftarı önünde olumlu bir sonuç alarak açılış haftasındaki kötü sonucu telafi etmeyi amaçlıyordu.

Gecikme, maç öncesi atmosferi de etkiledi; taraftarlar, beklenen kıtasal mücadelenin başlamasından önce stat içindeki güven verici anonslar eşliğinde belirlenen saatten daha uzun süre beklemek zorunda kaldı.