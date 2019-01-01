Balıkesirspor - Van Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Balıkesirspor ile Van Spor karşılaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 24 Eylül Salı günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.
Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Balıkesirspor TFF 1. Lig'de oynadığı son beş mücadeleden iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir beraberlik aldı.
Van Spor ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı dört mücadeleden üç galibiyet bir beraberlik alarak liderliğe yerleşti.