Bale'in menajerinden açıklama! "Dünyanın en iyi oyuncuları bir takıma kiralık olarak gitmez"

Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, yıldız futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayacağını söyledi.

Galli futbolcunun, geçirdiği çalkantılı sezonun ardından takımdan ayrılacağına yönelik birçok iddia ortaya atılırken, menajeri Jonathan Barnett'tan açıklama geldi.

Barnett, BBC Sport'a verdiği demeçte, Galli futbolcunun bu yaz takımdan ayrılmayacağını dile getirdi:

"Gareth'ın durumu gayet iyi. 2 yıllık sözleşmesi daha var. Madrid'de yaşamayı seviyor ve hiçbir yere de gitmiyor. Takımdaki her oyuncu kadar iyi. Gerisi Zinedine Zidane'a kalmış. Elbette teklifler var ama dünyada onu karşılayabilecek bir kulüp yok."

Daha fazla takım

Barnett, Bale'in kiralık olarak başka bir takıma gidip gitmeyeceği soruları üzerine ise, "Gareth, 'de için oynamak istiyor. O dünyanın en iyi oyuncularından biri ve dünyanın en iyi oyuncuları bir takıma kiralık olarak gitmez."