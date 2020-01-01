Bale: Tottenham'a dönmemde en büyük etken Mourinho

Eski kulübüne geri dönen Gareth Bale, Mourinho ile tekrar zirveye çıkmayı umuyor.

Gareth Bale, Jose Mourinho ile çalışma olasılığının 'a dönmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

BT Sport'a konuşan Galli yıldız, Mourinho'nun kendisiyle konuştuğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti;

"Mourinho Tottenham için mükemmel bir seçim. Kupalar kazanmamız gerekiyor ve Mourinho bunu nasıl yapacağını herkesten daha iyi biliyor. Tottenham taraftarlarının kupa kazanmak için umutsuz olduğunu biliyorum ancak bunu başarmak için her kulvarda çok çalışacağız."

Daha fazla takım

Bale, 7 yıllık kariyerinde 2 şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Galli oyuncu geçen yıllarda değişen oyununu anlattı;

"Daha yetişkin ve olgunum. Hâlâ sunabileceğim çok şey olduğunu biliyorum ve hala hızlıyım. Yapabileceklerimi göstermekten heyecan duyuyorum."

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"Bir şeyler kazanmak istiyoruz. Bunu başarmak için takıma elimden geldiğince yardımcı olacağımdan emin olabilirsiniz."

"Tamamen formda olmam gerekiyor. kampından beri antrenman yapmadığım için sıkı çalışmam gerekiyor."

"Harry Kane sahneye çıktığından beri inanılmaz derecede iyi iş çıkardı. Onunla ve Son'la oynamak hepimiz için heyecan verici bir olasılık. Hepimiz birbirimize yardım etmek istiyoruz. Ancak asıl amacımız takım için elimizden geleni yapmak olacak.