Bale, Loftus-Cheek ve Pickford'dan koronavirüse karşı yardım turnuvası

Üç yıldız futbolcu, düzenleyecekleri turnuvayla küresel salgınla mücadeleye katkıda bulunmayı ümit ediyor.

Koronavirüsle savaşmak için para toplamaya yardımcı olmak amacıyla dünyanın dört bir yanında canlı olarak düzenlenen FIFA 20 turnuvasına katılmaya hazır futbolcular arasında Gareth Bale, Ruben Loftus-Cheek ve Jordan Pickford da yer alıyor.

Üç futbolcu, salgına karşı savaşan birkaç hayır kurumunun yardımıyla Combat Corona girişimine katılacak.

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Üç ismin yanı sıra organizasyonun içinde 'den Mason Mount ve Billy Gilmour, 'dan Luke Shaw ve Daniel James, 'dan Dominic Calvert-Lewin ve 'dan Kieran Tierney de bulunuyor.

Daha fazla takım

Twitch'te yayınlanacak ve E-Spor şirketi 38 Entertainment tarafından düzenlenecek FIFA turnuvasının kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Turnuva hakkında açıklama yapan Bale, "Bu zor dönemde elimden gelen her şekilde yardım etmeye çalışmak istiyorum," dedi. Combat Corona'nın koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olacağını umduğunu belirten Galli oyuncu, "Aynı zamanda evlerini terk edemeyenleri eğlendiren harika bir girişim. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, bu virüsü birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı.