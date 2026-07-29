Barcelona taraftarlarının gelecek sezona hazırlanan yeni takımın ilk görüntülerini merakla beklediği bir dönemde, genç yıldız Alejandro Balde, Blaugrana taraftarlarına yeniden güven ve umut aşılayan güçlü açıklamalarda bulundu ve takımın yeni transferinin gerçek bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Şu anda hazırlık döneminde gruptan ayrı özel bir antrenman programı uygulayan 22 yaşındaki İspanyol sol bek, samimi bir soru-cevap oturumunda Barcelona'nın YouTube'daki resmî kanalına konuk oldu ve bu sırada yeni transfer Karim Adeyemi'ye duyduğu büyük hayranlığı dile getirmekten çekinmedi.

Balde dikkat çeken bir özgüvenle şunları söyledi: "Bize katılalı çok olmadı, ama bu kısa süre içinde onunla çok konuştum. İyi bir ilişki kurduğumuzu düşünüyorum, sakin bir insana benziyor, sezon boyunca bize çok faydası olacak ve bunu yapacağından eminim. Çok hızlı, onu bir süredir tanıyorum ve hızına hayran kaldım."

Balde'nin açıklamaları yeni takım arkadaşını övmekle sınırlı kalmadı; yeni sezona ilişkin kişisel hedeflerini de açıkladı: "Bireysel olarak gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek istiyorum. Genç bir oyuncuyum ve gelişmek için önümde geniş bir alan var."

Balde sözlerini şöyle sürdürdü: "Ana hedeflerim bunlar. Takım olarak ise izlediğimiz bu yola devam etmek, hatta onu daha da iyi hale getirmek istiyorum; eğer daha fazla kupa kazanırsak bu çok daha iyi olur."

Formda sol bek, Barcelona soyunma odasındaki atmosfere de değinerek Brezilyalı Raphinha'yı ve genç oyuncuları kucaklama becerisini övdü, ardından yakın arkadaş çevresini şöyle açıkladı: "Soyunma odasındaki en yakın arkadaşlarım Casado, Lamine, Héctor, Gavi, Roni ve Araújo. Kimseyi atlamak istemem."

Kariyerinin en güzel maçı sorulduğunda Balde, unutulmaz bir El Clásico'yu seçmekte tereddüt etmedi ve şöyle açıkladı: "Xavi ile oynadığımız, Kessié'nin gol attığı Clásico. Son dakikada kazandık ve Kessié'ye o golün asistini yapmayı başardım." Ayrıca Real Madrid'e karşı Süper Kupa finalinde attığı golü, Barcelona formasıyla attığı en iyi gol olarak seçti.

Balde konuşmasını, idolüne dair sürprizli bir açıklamayla noktaladı: "Çocukluğumdaki idolüm her zaman Samuel Eto'o oldu." Ardından şunu ekledi: "Sol bek olarak ise idolüm, Barcelona tarihinin en iyi sol beki olarak gördüğüm Jordi Alba."