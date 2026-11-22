Chelsea, dün cumartesi günü Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United'a 4-1 yenildiği ağır mağlubiyetin ardından İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso'nun görevden alınması konusundaki tutumunu ortaya koydu. Bu sonuç, teknik direktör üzerindeki baskıyı artırırken Londra ekibindeki geleceğine dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

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İngiliz gazetesi "Metro"nun haberine göre Chelsea yönetimi, Alonso'nun geleceğiyle ilgili aceleci kararlar almayı düşünmüyor ve takımın onun yönetiminde yaşadığı zorlu başlangıca ve olumsuz sonuçlara rağmen İspanyol çalıştırıcıyı görevinin bu erken döneminde kovmaya niyetli değil.

İspanyol teknik adamın yaz döneminde göreve getirilmesi, Bayer Leverkusen'de elde ettiği başarılar düşünüldüğünde Chelsea için büyük bir adım olarak görülmüştü. Alonso, Almanya deneyiminde güçlü bir iz bırakmayı başarmış ve bu sayede teknik direktör piyasasının en çok aranan isimlerinden biri hâline gelmişti.

Alonso'nun Stamford Bridge'e gelişi, kulüp içinde büyük bir iyimserlik havası içinde gerçekleşmişti . Bu iyimserlik, özellikle kadroyu güçlendirmek için büyük mali yatırımların yapıldığı bir yazın ardından daha da artmıştı. Bunun yanı sıra Alonso'nun Chelsea'yi yeniden şampiyonluk yarışına sokabileceği bekleniyordu; Avrupa kupalarında mücadele etmemenin de takımın Premier Lig'e daha fazla odaklanmasına yardımcı olabilecek bir etken olacağı düşünülüyordu.

Ancak başlangıç beklendiği gibi gitmedi. İspanyol teknik adam için balayı dönemi kısa sürede sona erdi ve Alonso kendini bir dizi olumsuz sonucun içinde buldu. Chelsea şimdiden beş yenilgi aldı ve 11 maçta kalesinde 20 gol gördü. Bu rakamlar, takımın ihtiyaç duyduğu savunma istikrarını sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişe yaratıyor.

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Chelsea yönetiminin Alonso'nun arkasında durması, Londra ekibinin son yıllarda yeniden yapılanma sürecini yönetme sorumluluğunu üstlenen teknik direktörler hakkında hızlı kararlar almaya alıştığı bir döneme denk geliyor. Önceki teknik direktörlerin birçoğu, fikirlerini hayata geçirmek ya da istenen istikrarı yakalamak için yeterli zamanı bulamamıştı.

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Bunun en çarpıcı örnekleri arasında Graham Potter ve Liam Rosenior yer alıyor. İki ismin Chelsea serüveni, düşen sonuçlar ve kulübün sportif projesine bağlı beklentileri karşılayamamaları nedeniyle kısa sürede sona ermişti. Bu durum, teknik istikrarı Londra ekibinin en önemli gündem maddelerinden biri hâline getirdi.

Alonso, Potter ve Rosenior'un ayrılmadan önce maruz kaldığı baskı seviyesine henüz ulaşmış değil. Ancak bu, durumunun endişe verici olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle mevcut sonuçlar, Chelsea'nin dengesini hızla yeniden bulması ve rekabet edebileceğine dair net sinyaller vermesi gerektiği bir dönemde Alonso'yu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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Leeds yenilgisi, takımın performansına duydukları öfkeyi gizlemeyen ve maç boyunca hoşnutsuzluklarını açıkça dile getiren Chelsea taraftarları arasındaki hayal kırıklığını daha da artırdı. Bu tepki, mevcut kadroya duyulan güvenin azaldığını ve Alonso'nun sezon başından bu yana ortaya çıkan sorunları çözüp çözemeyeceğine dair soru işaretlerini yansıtıyor.

Chelsea, Leeds karşısında 25. dakikada Emanuel Emegha'nın golüyle öne geçmişti. Ancak takım bu üstünlüğü koruyamadı. Noah Okafor eşitliği sağladı, ardından Dominic Calvert-Lewin penaltıdan ikinci golü kaydetti. Okafor, kendi ikinci ve takımının üçüncü golünü attıktan sonra Brenden Aaronson uzatma dakikalarında dördüncü golü kaydederek skoru belirledi.

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Maçın ardından Alonso, oyuncularında zihinsel bir sorun olduğunu kabul etti. İspanyol teknik adam, takımın özgüven açısından zor bir dönemden geçtiğini ve Leeds'in skorda geri dönüşüne gereken şekilde karşılık veremediklerini, bunun da rakibin ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirmesine imkân tanıdığını vurguladı.

İspanyol çalıştırıcının önümüzdeki dönemdeki görevi, savunma performansını iyileştirmek ve takımın çok sayıda gol yemesine neden olan hataları azaltmak olacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra olumsuz sonuçların Chelsea'nin iç arenadaki konumunu etkileyecek uzun soluklu bir krize dönüşmemesi için daha etkili hücum çözümleri bulması da gerekiyor.

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Yönetim yeni teknik direktörü hakkında aceleyle hüküm vermeme konusunda kararlı dururken Alonso'nun da mevcut güveni değerlendirerek takımın ortaya koyduğu görüntüyü değiştirmesi gerekecek. Zira Stamford Bridge'deki önceki teknik direktörlerin deneyimleri, olumlu sonuçlar gelmediğinde yönetimin desteğinin uzun sürmeyebileceğini gösteriyor.

Chelsea'nin geçmişteki hataları tekrarlamaktan kaçınma isteği ile kötü sonuçların doğurduğu taraftar baskısı arasında kalan Xabi Alonso, yeni projeyi yönetebileceğini kanıtlamak için gerçek bir sınavla karşı karşıya. Büyük hedeflerle başlayan süreç, Alonso'nun Londra ekibindeki geleceği için erken bir sınava dönüşmüş durumda.