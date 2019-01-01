Bakü'ye nasıl gidilir? Azerbaycan'a giderken vize gerekiyor mu? Bakü'deki gezilecek yerler, kalınacak oteller

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım, İsviçre ve Galler maçlarını oynayacağı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye nasıl gidilir? Nerelerde kalınır?

Ay yıldızlılar, EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve ile mücadele edecek.

Milliler, İtalya ile 'da karşılaşırken, diğer iki rakibiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kozlarını paylaşacak. Maç programı ise şu şekilde:

12 Haziran 2020 | - İtalya | 22:00

17 Haziran 2020 | Türkiye - Galler | 19:00

21 Haziran 2020 | Türkiye - İsviçre | 19:00

Bakü'ye nasıl gidilir?

Bakü'ye uçakla gitmek isteyen sporseverler Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ulaşım sağlayacak.

İstanbul - Bakü arası uçakla 2 saat 45 dakika sürerken, Ankara - Bakü arasındaki yolculuk süresi 2 saat.

İstanbul'dan Bakü'ye otobüs ile de gitmek mümkün. Bu şekilde yapılacak bir yolculuk yaklaşık 34 saat sürüyor.

Türkiye'den Azerbaycan'a tren seferi bulunmuyor. Ancak ve 'da yaşayan vatandaşlar düzenli olarak yapılan tren seferleriyle Bakü'ye ulaşım sağlayabilir.

Azerbaycan'a giderken vize gerekiyor mu?

Azerbaycan Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nın girişinde 30 günlük "Kapı Vizesi" alınabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları havalimanı gümrük kapısında Azerbaycan Vize Başvuru Formu ile 2 adet fotoğraf ve ikamet adres bilgileri ile "Kapı Vizesi" almaktadırlar.

Azerbaycan’a kara yoluyla geçiş yapacak kişiler, Kapı Vizesi uygulamasından yararlanamazlar. Seyahat öncesinde, Türkiye’de bulunan Azerbaycan dış temsilciliklerinden Azerbaycan vizesi almaları gerekmektedir. Türkiye - Azerbaycan dış temsilcilikleri Azerbaycan Büyükelçiliği Ankara, Azerbaycan Başkonsolosluğu İstanbul ve Azerbaycan Başkonsolosluğu Kars, Azerbaycan vize işlemleri için yetkili kurumlardır.

Bakü'de kalınacak oteller

Art Gallery Hotel, Tourist Hotel, Boulevard Hotel, Fairmont Flame Towers, Holiday Inn, Winter Park Hotel, White City Hostel, Avenue Hotel, Sahil Hotel, Park Inn by Radisson, Pullman, Citrus Boutique Hotel, JW Marriott, Hilton, Excelsior Hotel ve Sheraton gibi otel seçenekleri Bakü'de sporseverleri bekliyor.

Bakü'de gezilecek yerler

- 2000 yılında UNESCO Dünya Tarih Mirasları Listesi'ne giren İçeri Şehir (Köhne Şehir)

- Yerel mimarinin en önemli örnekleri arasında sayılan ve şahlara ait özel eşyaların müzede sergilendiği Şirvanşahlar Sarayı

- En üst katına çıkıldığı zaman liman ve sahili görebileceğiniz Kız Kulesi

- Ayakta kalmış üç Mecusi tapınağından biri olan Ateşgah

- Bakü sahil şeridine paralel olarak uzanan ve denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş Bakü Bulvarı

- 162 metre boyuyla "en uzun bayrak" rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen Azerbaycan bayrağının yer aldığı Devlet Bayrağı Meydanı

- Tarihi 40 bin yıl öncesine dayanan Kobustan Milli Parkı

- Bakü'nün simgeleri arasında yer alan Alev Kuleleri

- Bakü Muharebesi'nde şehit olan Azeri ve Türk askerlerin defnedildiği Şehitler Hiyabanı

- Alışveriş yapmayı sevenler için Nizami Caddesi

- Konser salonları, sanat galerileri, müze ve kütüphanenin bulunduğu Haydar Aliyev Kültür Merkezi

- Alevlerin yüksekliğinin 3 metreyi bulabildiği Yanar Dağ

Haberin devamı aşağıda

- Dünyanın ilk ve en büyük halı müzesi olan Azerbaycan Halı Müzesi

- Filarmoni orkestrasının performans sergilediği Azerbaycan Devlet Filarmonisi

- Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi