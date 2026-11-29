Barcelona'da ikinci plandaki bazı oyuncuların performansı, beklenen katkıyı sağlayıp sağlayamayacakları konusunda soru işaretleri doğurdu. Teknik direktör Hansi Flick'in Bakü'de Sabah karşısında yaptığı deneme, takım birçok yedek oyuncunun forma giydiği maçta farklı bir galibiyet almasına rağmen bazı eksiklikleri gün yüzüne çıkardı.

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İspanyol "AS" gazetesine göre, Flick, 28 gün içinde 9 maçı kapsayan yoğun fikstürün, as oyuncularını dinlendirmek için her fırsatı değerlendirmesini gerektirdiğinin farkındaydı. Bu nedenle Lamine Yamal'ı Barcelona'da bıraktı, Pau Cubarsí ve Eric García'yı ise maç boyunca oyuna sokmadan yedek kulübesinde tuttu.

Raphinha ve João Cancelo gibi diğer bazı as oyuncular da kısa süre forma giydi. Böylece karşılaşma, Barcelona'nın ikinci planındaki oyuncuların seviyesini sınamak için uygun bir fırsata dönüştü. Bu grup ilk yarıda dalgalı bir görüntü çizdi; ikinci yarıda performansını görece yükseltse de gelecekte neler sunabileceğine dair bazı soru işaretleri bıraktı.

Levante karşısında harika bir gol attığı göz kamaştırıcı başlangıcın ve Racing'e karşı o heyecanlı gecedeki dikkat çekici performansının ardından Karim Adeyemi'nin formu son dönemde düştü.

Alman oyuncu, Lamine Yamal'ın yokluğunu telafi etmek için sağ kanatta forma giydi ancak ilk yarıda topu kontrol etmekte büyük zorluk yaşadı, hareketlerinde isabetsiz kaldı ve sağ ayağıyla yaptığı vuruşla bir gol fırsatını da harcadı.

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Buna rağmen Adeyemi, kalecinin hediyesiyle gelen ilk golün doğduğu atakta yer aldı, ardından üçüncü golü kaydetti ve üst direkten dönen bir şut da çekti.

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Oyuncu, alışılmışın dışında bir oyun tarzıyla öne çıkıyor: Bir an olağanüstü bir teknik dokunuş sergileyebilirken hemen ardından anlamsız bir hata yapıp kendi yarı sahasında top kaybedebiliyor.

Öte yandan Gabriel Jesus ilk yarıda son derece hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve en iyi seviyesinde olmadığını bizzat kendisi de kabul etti. Ancak Anthony Gordon'ın ikinci golüyle sonuçlanan atakta ceza sahası içinde yaptığı iyi hareketle bunu telafi etti, ardından da dördüncü golü attı.

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İlginç olan, sayıların ve istatistiklerin iki oyuncunun performansını eleştirmek için hiçbir gerekçe sunmaması. Ancak teknik açıdan bırakılan izlenim tamamen farklıydı: Alman oyuncu uzun bölümler boyunca çok sayıda hata yaparken Brezilyalı forvet de fiziksel olarak en iyi gününde değildi.

Bu durum, as oyuncular sahada değilken zorlanan iki oyuncunun büyük maçlarda neler sunabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

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Gavi ise bambaşka bir örnek. Büyük ölçüde güvenilir olduğunu kanıtlayan oyuncu, Bakü'de 86 dakika aralıksız sahada kaldı. Bu, bir buçuk aydır, daha doğrusu Getafe maçından bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmaydı.

İspanyol orta saha oyuncusu olağanüstü bir maç çıkarmadı ancak orta saha tercihleri sıralamasında içinde bulunduğu zor duruma rağmen iyi bir görüntü verdi ve görevlerini doğru şekilde yerine getirdi.

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Gavi şu anda Flick'in hesaplarında Rodri, Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López ve Dani Olmo'nun gerisinde yer alıyor, ancak bu zor durumu büyük bir soğukkanlılık ve profesyonellikle karşılıyor.

Gavi, Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karma bölgede alçakgönüllü bir şekilde şunları söyledi: "Kendimi üst düzey bir takım oyuncusu olarak görüyorum, karar teknik direktöre ait."

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Sezon başında yaşadığı bazı fiziksel sorunlar bir yana, yalnızca 314 dakika süre alması oldukça sınırlı görünüyor. Ancak bu duruma dayanma ve mevcut konumuyla başa çıkma becerisi takdiri hak ediyor.

Son olarak Alejandro Balde'nin adı öne çıkıyor. Balde, Sabah'ın mütevazı seviyesine rağmen en iyi formuna yeniden kavuşturulabilecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Üstelik henüz 23 yaşında ve Barcelona kadrosunda onun mevkisinin özelliklerine daha uzmanlaşmış biçimde sahip başka bir bek bulunmuyor.

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Balde, Azerbaycan'da şu an Alman teknik adamın favori seçenekleri arasında olmasa bile Flick ne zaman çağırırsa oynamaya hazır olduğunu gösterdi ve takıma hâlâ katkı sağlayabileceğini kanıtladı.