Suudi Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Brezilyalı Marcos Paqueta, "Yeşiller"in 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek yarattığı sürprizi, 2026 Dünya Kupası'nda da tekrarlayabileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2022 Dünya Kupası'na Katar'da Arjantin'i 2-1 yenerek başlamış ve o dönemde büyük bir sürpriz yaratmıştı, ancak Polonya ve Meksika'ya yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.

Pakita, Suudi gazetesi "Okaz"a yaptığı açıklamada, "Grup aşamasındaki maçların sıralaması nedeniyle Yeşiller'in görevi zor olacak. İlk iki maç, grubun en güçlü adayları olan iki takımla oynanacak" dedi.

"Ancak Yeşiller, geçen turnuvada Arjantin'i 2-1 yenerek yaptığı gibi bizi şaşırtabilir ve o zaman bir sonraki tura yükselebilir" diye ekledi.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na önümüzdeki Salı sabahı Uruguay ile karşılaşarak başlayacak, ikinci turda İspanya ile karşılaşacak ve son maçı Yeşil Burun Adaları ile oynayacak.

Brezilyalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Suudi milli takımının teknik kadrosunda yaşanan değişikliklere rağmen, oyuncuların Dünya Kupası'nda bir sürpriz yaratmak için son derece konsantre ve motive olacaklarını düşünüyorum."

"Dediğim gibi, ilk iki maç zorlu geçecek, ancak Yeşiller Uruguay karşısında bir sürpriz yaratabilir. Yeşil Burun Adaları karşısında ise kazanma şansı yüksek. Bu nesli çok beğeniyorum, çünkü yetenekli ve dinamik oyunculardan oluşuyor" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: "Teknik direktör (Georgios) Donis'in her oyuncunun neler yapabileceğini tam olarak anlamak için yeterli zamana sahip olmadığı doğru, ancak tüm zorluklara rağmen bu Dünya Kupası'nda büyük işler başarabileceğinden eminim."

Donis, Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan az bir süre kala, geçen Nisan ayında Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan milli takımının başına geçti ve onunla sadece 3 hazırlık maçı oynadı.