Bakasetas: Yapılan yatırımın karşılığını vermeye çalışıyorum

Attığı gollerle son iki haftadır Trabzonspor'a üç puanı kazandıran isim olan Bakasetas, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Bordo-mavili takımın tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krize rağmen kendisine önemli bir yatırım yaptığını hatırlatan Yunan oyuncu, "Ben de sahada bana yapılan bu yatırımın karşılığını vermeye çalışıyorum" dedi.

Attığı gole de değinen Bakasetas, "Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. Önemli olan ilk dokunuşu iyi yapabilmekti. Top bana geldiğinde sağ ayağımla da olsa vurdum ve güzel bir gol olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Malatya'da attığı golle bu sezon dokuzuncu golüne imza atan yıldız oyuncu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana skora en fazla katkı yapan merkez orta saha oyuncusu oldu. Bakasetas çıktığı 55 Süper Lig karşılaşmasına 19 gol ve altı asist sığdırırken, Gaziantep'ten Maxim ile Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Ozan Tufan'ı geride bıraktı.