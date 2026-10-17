LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'in, kulübün propaganda ve medya iletişimi yöntemlerini Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı yöntemlerle karşılaştırması nedeniyle Real Madrid'den özür dilemesini istemesine yanıt verdi.

Tebas'ın açıklamaları, sözleri hakaret olarak değerlendiren ve istifasını isteyen Real Madrid'in öfkesine yol açtı. İspanya Ligi Birliği Başkanı ise karşılaştırmasının propaganda yöntemleriyle ilgili olduğunu, Nazi ideolojisi veya kulübün taraftarlarıyla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.

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Tebas, "X" platformundaki hesabı üzerinden Rodriguez Uribes'e seslenerek şöyle dedi: "Dün, Yüksek Spor Konseyi'nin açıklamalarım nedeniyle bir işlem başlatma olasılığından söz eden bilgilere inanmadığımı ifade ettim. Bugün sözlerinizi dinledikten ve Real Madrid'den özür dilemem talebinizi duyduktan sonra, bazı noktaları açıklığa kavuşturmanın gerekli olduğunu görüyorum."

Şöyle devam etti: "Size Bakan Oscar Puente'nin iki paylaşımını ekliyorum: Birincisi 23 Eylül 2025 tarihli. İkincisi ise 29 Temmuz 2026 tarihli Jordi Boixader'e yazılmış bir mesajla ilgili. Ayrıca Parlamentodaki Sosyalist Grup Sözcüsü Patxi Lopez'in iki açıklamasını da ekliyorum: 29 Mart 2025'te HuffPost gazetesine verdiği bir röportajdaki yanıtı ve 101TV kanalının aktardığı 19 Eylül 2026 tarihli açıklamaları."

Şunları ekledi: "Dört görüntü, onların sözlerini okumaya ve Goebbels'e yapılan göndermeleri nasıl kullandıklarını doğrulamaya imkân veriyor. Bunlar da tek örnek değil; aynı bağlamda kamu görevlilerinden gelen daha fazla açıklamaya sahibim. Görevimle bağlantılı kurumsal sorumluluğun altını çizdiniz. Bu sorumluluğun dikkate alınması gerektiği konusunda hemfikirim. Ancak bir hükümet bakanının ya da bir parlamento grubu sözcüsünün sözleri değerlendirilirken de bu göz önünde bulundurulmalı."

LaLiga Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak benim açıklamalarımda bir fark var; çünkü açıkça yazdım: Karşılaştırma o propaganda yöntemleriyle ilgilidir, bir ideolojiyle değil ve kesinlikle Real Madrid taraftarlarıyla değil. Eleştirim sistematik tekrar, olguların taraflı biçimde seçilmesi ve bir düşman üretilmesiyle ilgiliydi. Bu belirleme, söylediklerime dair her titiz değerlendirmenin bir parçası olmalı."

"Değişmeyen bir ölçüt"

Devamında şöyle dedi: "Analizime ve kullandığım göndermeye katılmayabilirsiniz. Ancak bunun ifade özgürlüğünün dışına çıktığını söylemek, içeriğin bütününü ve bağlamı dikkate alan bir gerekçelendirme gerektirir. Olası herhangi bir disiplin işlemi ise bunun yanı sıra belirli bir hukuki dayanağa ihtiyaç duyar."

Tebas mesajını şu sözlerle tamamladı: "Yüksek Spor Konseyi Başkanı'ndan titizlik, tarafsızlık ve tutarlılık beklenir. Kurumsal sorumluluk, eleştiriyi kimin yönelttiğine veya kimin aldığına bakılmaksızın değişmeyen bir ölçüt benimsemeyi gerektirir."

Bu gelişmeler, Tebas ile Real Madrid arasında kulübün hakem eleştirileri ve kulübün televizyon kanalının tartışmalı hakem pozisyonlarını yayınlamadaki rolü konusunda tırmanan anlaşmazlığın gölgesinde yaşanıyor.

Tebas, bu görüntülerin tekrarlanmasının ve olguların seçilerek sunulmasının, kulübü mağdur olarak gösteren bir anlatının inşasına katkı sağladığı görüşünde. Real Madrid ise bu eleştirileri reddediyor ve itirazını dile getirme hakkına sahip olduğunu savunuyor.



