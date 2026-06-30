Mirjam Sterk, Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının elenmesiyle ilgili analizinde bir gaf yaptı. Uzun Süreli Bakım, Gençlik ve Spor Bakanı, Vandaag Inside programının kamerası karşısında hiçbir Hollanda milli takım oyuncusunun adını söyleyemedi.

“Oldukça yorgunum. Oğlum beni saat üçe beş kala yataktan kaldırdı. Adrenalinle dolup taşmış bir halde saat altıda tekrar yatağa döndüğümde, uykuya dalmam biraz zaman aldı. Bu gece pek fazla uyuyamadım,” diyor Sterk, Hollanda-Fas maçından birkaç saat sonra.

Bakan, Monterrey’de oynanan on altıncı final maçının sonucundan hayal kırıklığına uğramış durumda. “Evet, penaltılar. Bence Hollanda bugün çok üzgün. Neyse, spor da böyle işte. Turnuvanın en güzel golünü gördüm, Cody Gakpo’nun attığı golü. Ve ona doğru atılan, tam anlamıyla etrafını saran takım. Bence sporun güzelliği de bu.”

Sterk, kendi ifadesine göre artık Hollanda milli takımındaki oyuncular hakkında, özellikle de forvetler hakkında çok daha fazla şey bildiğini söylüyor. “Gakpo, Summerville, Malen. Bir bakayım, adı neydi? Brom, ehhh. Evet, pardon,” diyor ve Brian Brobbey’in adını hatırlayamıyor.

Muhabir sonunda Oranje’nin forvetinin adını açıklıyor. “Evet, Brobbey. Houston’da maçı izlediğimde o da gol kralıydı,” diyen Sterk, forvetin İsveç’e karşı iki gol attığı ve 5-1’lik bir galibiyetle rakibi ezip geçtiği maçı canlı izlemişti. “Artık isimleri biraz daha iyi hatırlıyorum.”

Brobbey, Dünya Kupası F Grubu’nda 1-3 kazanılan Tunus maçında da gol attı. Eski Ajax oyuncusu, Fas karşısında gol atamadı ve dramatik bir penaltı atışları serisinin ardından takım arkadaşları gibi erken eve dönmek zorunda kaldı.