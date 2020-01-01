Bakan Kasapoğlu'ndan liglerin yeniden başlamasıyla ilgili açıklama

Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman döneceği tartışılırken, Bakan Kasapoğlu UEFA ile federasyonlar arasındaki iletişimi işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda ertelenen liglerin durumu konusunda federasyon ve kulüp yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını ve süreçle ilgili kararın ortak akılla ortaya çıkacağını dile getirdi.

'nin vaka sayısı ve ölüm sayısına göre ligleri en erken seyircisiz oynatan, bunun yanında en erken erteleyen ülke olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; onların bu süreçteki yol haritalarını sordum. Yaptıkları çalışmalar var. İşleyen bir çalışma süreci var ama burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek UEFA ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, ortak akıl bu sürecin takvimini de belirleyecektir." diye konuştu.

Süper Lig'deki maçlar konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun ve Kulüpler Birliği Vakfının farklı planları olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Basketbol 'bizdeki durumlar farklı' diyor. Voleybol ayrı çalışma yapıyor. Takvimleri henüz netleşmiş durumda değil ama kimsenin endişesi olmasın. Sağlığı önceleyen yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha fazla takım

Federasyonların da liglerin tamamlanması yönünde düşünceleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "UEFA da bu şekilde ifade etmiş. Sağlık göstergeleri senaryo bağlamında durumu daha net ortaya koyacaktır." diye konuştu.

Liglerin akıbeti konusunda "İnşallah hayırlı bir takvime ulaşırız" diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tüm branşlarıyla sporcularımız gururumuz ve ümidimiz; ulusal ve uluslararası platformda şanlı bayrağımızı temsil eden kahramanlarımız. Onların bu süreçte morallerinin bozulmaması için, motivasyonlarını yüksek tutma adına kendileriyle irtibatımız oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Takım futbolcularıyla toplantı yaptık. Olimpik ve paralimpik sporcularla bir araya geldik. Sporumuzla, gençlerimizle her alanda olduğu gibi ileriye, hep zirveye oynama iddiamızı diri tutacağız."

Sporun sağlık, dostluk ve barış demek olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Korona sürecinin Türk sporu açısından asla bir irtifa kaybına sebebiyet verme noktasında boşluk bırakmayacağız. Bırakın irtifa kaybını inşallah Türk sporu bu süreçten güçlenerek çıkacak. Olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası 2021'e ertelendi. Sporcularımızı hazırlama adına faaliyetler devam ediyor. Gerek Tokyo'da gerek 2021 Avrupa Şampiyonası'nda pek çok başarıyı inşallah birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

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Son 18 yılda her alanda olduğu gibi sporda da ciddi devrim yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, ulusal ve uluslararası ölçekte Türk halkına büyük gurur yaşatma hedefleri olduğunu, bu anlamda kulüplere de önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Kulüplerin finansman, performans ve şeffaflaşma açısından süreci daha verimli değerlendirmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Her türlü imkanı seferber ettik. Tesisler ve altyapıya destek verme konusunda spor camiamızın yanındayız. Tüm branşlarda, federasyonlarıyla sporu destekleme adına her türlü imkanı bundan sonra da ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüplere yeniden yapılandırmada kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kasapoğlu, "Kurumsallık her federasyon ve kulüp açısından önemli. Bunların sağlanması şart. Üretmedikçe, finansal anlamda disipline riayet etmedikçe; yapılacak çalışmalar pansuman vasfı ortaya koyacaktır. Her zorlu süreç imkanları da beraberinde getirir. Maaşların ve bonservis ücretlerindeki düşüşü bazı kulüplerimiz gündeme getiriyor. Bu süreç derlenip toparlanma açısından önemli." şeklinde konuştu.