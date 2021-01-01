Bakan açıkladı: La Liga'da taraftarlar stadyumlara dönüyor!

Avrupa'nın en çekişmeli şampiyonluk yarışlarından birine sahne olan La Liga'da taraftarlar son iki haftada stadyumlara girebilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol dünyasını da yakından etkilemişti. Futbolseverler uzun zamandır maçları tribünlerden takip edemiyordu.

2020/2021 sezonu sonlarına doğru, aşılama konusunda belirli bir yol kateden ülkeler taraftarları belirli bir kapasitede de olsa maçlara almaya başlıyor.

Son iki haftasında girilen İspanya La Liga'da da taraftarların tribünlere dönecek.

İspanya Spor Bakanı açıkladı

Bakan Jose Manuel Rodriguez Uribes, La Liga'nın son iki haftasındaki maçlarda taraftarların tribünlere dönmesine izin verileceğini belirtti.

Buna göre, maçlara 5000 taraftar ya da her stadyumun kapasitesinin % 30'u kadar taraftarın alınmasına müsaade edilecek.

Stadyumlara giriş yapacak taraftarları bekleyen kurallar neler?

* Sigara içmek ve yemek yemek yasak.

* Taraftarların stadyumlara gelişleri, güvenlik güçlerinin gözetimi altında ve kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek.

* Taraftarların yanına sadece içme suyuna izin verilecek.

* Taraftarlar FPP2 modelindeki maskeleri takacaklar.

* Stadyum girişinde taraftarlara ateş ölçümü yaplacak.

La Liga'da şampiyonluk yarışı ne durumda?

Şampiyonluk için büyük bir çekişmenin yaşandığı La Liga'nın son üç haftasında birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak.

77 puanlı lider Atletico Madrid, bu hafta sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Bir maç fazlasıyla 76 puanı olan Barcelona ise son olarak 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Levante ile 3-3 berabere kalarak yara aldı.

75 puanla üçüncü sırada yer alan Real Madrid ise La Liga'daki gelecek maçında deplasmanda Granada ile karşılaşacak.