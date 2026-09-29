The Athletic, birkaç gün önce ManCity'nin Premier League'in finans kuralları ve Financial Fair Play yönergelerini ihlal etmesi nedeniyle 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Puan silme ve yüksek para cezasının yanı sıra birden fazla zorunlu küme düşürmenin de ihtimal dışı olmadığı belirtiliyor. Drakonik cezaların önüne geçilmesinin neredeyse imkansız olduğu ifade ediliyor.

Kazanılan şampiyonlukların da geri alınmasının ihtimal dahilinde olduğu öne sürülüyor. ManCity'nin 2009 ile 2018 arasındaki tüm sonuçlarının (soruşturmanın konusu olan dönem) hükümsüz sayılması için sağlam argümanlar bulunduğu belirtiliyor.

Mills, bizzat beş yıl boyunca Skyblues formasını giymiş biri olarak, şimdi talkSPORT Breakfast programında suçlamalar hakkında konuştu. Ona göre City, drakonik bir ceza almalı.

Mills, "Hile yaptıkları her sezon için, gelecek her sezonda onlara büyük bir puan silme cezası verilmesi gerekiyor. Yani dokuz yıl boyunca hile yaptılarsa, önümüzdeki dokuz yılın her birinde 20 puanları silinmeli. Bakalım o zaman ne yapabilecekler" dedi.

Ancak ikinci lige basit bir zorunlu düşüş fikrine sıcak bakmıyor. Sonuçta kulübün, alt ligde yalnızca bir yıl geçirdikten sonra yeniden yükselip doğrudan üst sıralara oynayabilecek kadar mali kaynağa sahip olduğunu söylüyor.

"Az önce bir taraftardan duydum: 'Bu, ikinci lig için harika olurdu'. Hayır, olmazdı. City hemen yeniden yükselirdi, bu da (Championship'ten) (doğrudan) yükseliş için iki yer yerine artık yalnızca bir yer kalacağı anlamına gelir." Bunun mali açıdan da ikinci lig kulüplerine faydası olmayacağını savundu. "Bu sezon Manchester City'ye karşı yalnızca iki kez oynuyorsunuz, yani devasa gelirler elde etmeyeceksiniz."

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Premier League, Manchester City hakkında nasıl karar verecek?

Ligin nihayetinde nasıl bir karar vereceği ise zamanla belli olacak. Mills, "Adil ve hakkaniyetli bir sistem yok, çünkü olay çok eskilere dayanıyor ve bu çok, çok zor olacak. Çünkü diğer kulüpler de kendilerine haksızlık yapıldığını ve küme düştüklerini söyleyerek şikayet edecekler. Bunu nasıl çözeceksiniz?" ifadelerini kullandı

The Athletic'in haberine göre, Premier League'den birçok kulüp, Skyblues'a karşı yürütülen süreç kapsamında olası talepleri değerlendirmek için bir süre önce önde gelen avukatlarla çalışmaya başladı. Basitçe söylemek gerekirse: Eğer dezavantajlı duruma düşürüldükleri tespit edilirse, bu kulüpler milyonlarca euroluk tazminat ödemesi alma hakkına sahip olacak. Sun'a göre bu tutar tam 616 milyon euroya ulaşabilir.

Ancak kulüpler, hukuki adımları ancak temyiz sürecinin tamamlanmasının ardından atabilecek. ManCity'nin itiraz etmesi bekleniyor. Guardian'a göre süreç aylarca, hatta yıllarca sürebilir.