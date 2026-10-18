Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, Suudi Roshn Ligi'nin 10. haftasında yarın pazartesi günü Al Feiha ile oynanacak maçta sakatlanan Ivan Toney'nin yerine kimi oynatacağına karar verdi.

"Arriyadiyah" gazetesinin özel kaynaklarına göre Pusic, İngiliz Ivan Toney'nin yerine Firas Al Buraikan'ı tercih etmeye yöneliyor.

Kulübün bugün pazar günü "X" platformundaki resmi hesabından duyurduğuna göre Toney, cumartesi günkü antrenman seansında kalça ekleminde sakatlık yaşadığı için maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Al Buraikan, bu sezon ligde sekiz maçta toplam 266 dakika sahada kaldı; bunların 3'ünde ilk 11'de başladı ve bir asist yaptı.

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Hollandalı teknik direktör, pazar günü kulübün sahasında yapılan antrenmanlarda teknik ve taktik planlarına son rötuşları yapmıştı. Ardından kafile, Kasım bölgesine gitmek üzere hazırlıklara başladı; oradan da Al Feiha maçı için kara yoluyla Mecmaa'ya geçilecek.

Al Ahli, geçen hafta Al Nassr ile oynayacağı maçın ertelenmesinin ardından sekiz karşılaşmada topladığı 15 puanla altıncı sırada yer alıyor. Al Feiha ise Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda oynanacak bekledikleri maç öncesinde yedi puanla 14. sırada bulunuyor.