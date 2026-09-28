Bahreyn Futbol Federasyonu, "Körfez 27" turnuvasındaki çarpıcı itiraz dosyasını kapatmadı; aksine yeniden tırmanışın kapısını araladı ve Katar Milli Takımı oyuncusu Asım Madibo'nun Bahreyn "Kırmızılar" karşısındaki katılımına ilişkin davada yasal haklarına tam olarak bağlı kaldığını vurguladı. Bu, Körfez Temyiz Komitesi'nin itirazını reddeden şok edici kararı almasına rağmen gerçekleşti.

Bahreyn Federasyonu, "X" platformundaki hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Körfez Futbol Federasyonu'na bağlı Temyiz Komitesi'nin kararına duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, aynı zamanda beklenen sonuca ulaşılamaması nedeniyle Bahreynli taraftarlardan açık bir özür diledi.

Açıklamanın metninde şu ifadeler yer aldı: "Bahreyn Futbol Federasyonu, Körfez Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi'nin, Federasyon tarafından sunulan ve Katar Milli Takımı oyuncusu Asım Madibo'nun 27. Körfez Kupası müsabakaları kapsamında Bahreyn Milli Takımı ile Katar Milli Takımı arasındaki maça katılımıyla ilgili temyize dair 2026/2 sayılı kararını aldı. Temyiz Komitesi, Bahreyn Federasyonu'nun temyizini şeklen kabul etmiş, esastan reddetmiş ve Disiplin ve Ahlak Komitesi'nin kararını onamıştır."

Federasyon açıklamasında, yetkili yargı mercileri ve komitelerine tam saygı duyduğunu vurgularken, buna karşılık, tüzük ve yönetmeliklerin güvence altına aldığı haklarından vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini teyit etti. Ayrıca, milli takımın haklarını talep etmek ve savunmak için mevcut tüm yasal prosedürleri tüketme konusundaki kararlılığına işaret etti.









Bahreyn Federasyonu, rahatsızlığına yol açan temel bir noktayı da ifşa ederek, itiraz ve temyizin üzerine inşa edildiği ve davanın temeli ile yasal dayanağı olarak gördüğü bir dizi esasa ilişkin konu ve savunmanın değerlendirilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Federasyon şunları ekledi: "Federasyon, Bahreynli spor taraftarlarına ve kamuoyuna, sunduğu talep ve savunmaları ile yetkili komiteler tarafından değerlendirilen hususları tam bir şeffaflıkla açıklamış olmaktan gurur duymaktadır; böylece davanın tüm ayrıntıları taraftarların önüne açık bir şekilde konulmuştur."

Bahreyn Federasyonu açıklamasını, spor taraftarlarına yönelik bir özür mesajıyla sonlandırdı. Federasyon, tüm nizami ve yasal yolları izlediğini, savunmalarını ve belgelerini yürürlükteki tüzüklere uygun olarak sunduğunu, bunu Bahreyn Milli Takımı'nın haklarını korumak ve müsabakanın adaletini muhafaza etmek yönündeki sorumluluğundan hareketle yaptığını ve itirazın reddedilmesinin taleplerden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurguladı.







