Bahis skandalında yeni iddia: Zaniolo’nun kumar oynadığını ispatlayan ses kayıtları var!

İtalyan futbolunu derinden sarsan bahis skandalının detayları her geçen gün daha derinleşiyor.

İtalya’da magazin sayfalarının en önemli gazetecilerinden biri olan ve futbolcularla kulüplerle elindeki fotoğraflarla şantaj yaptığı gerekçesiyle bir dönem hapis yatan ünlü gazeteci Fabrizio Corona, İtalyan futbolunu sarsan bahis operasyonunun detaylarını paylaştı.

Nicola Zalewski'nin tenis maçlarına bahis oynadığına dair kanıtlar olduğunu iddia eden Corona, Nicolo Zaniolo’nun ise kumar oynadığını gösteren ses kayıtları olduğunu belirtti.

Corona ne söyledi?

“Zalewski yıllardır kumar oynuyor. El Shaarawy, Zaniolo ve tüm bu grupla çok iyi arkadaş. Zaniolo'nun kumar oynadığını gösteren dinleme kayıtlarına sahibiz. Fagioli'nin tüm 21 yaş altı oyuncuların kumar oynadığını söylediğini gördünüz mü? Haklıydık. RAI 3'te Zaniolo'nun sesi, Zalewski'nin Blu Lounge'da topa vurduğu, tenis ve Djokovic hakkında konuştuğu, Anto'ya ne kadar bahis oynadığını sorduğu bir video vardı. Anto, Antonio Esposito, kaynağımın yeğeni, onun adına bahis oynuyordu”

Eşcinsel futbolculara değindi

Roma'nın forveti El Shaarawy, Juventus'un savunma oyuncusu Gatti ve Lazio'nun stoperi Casale'yi temsil eden avukatlar iddiaları reddetti ve Corona'ya karşı yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Corona ayrıca elinde bir liste olduğunu iddia ederek eşcinsel oyuncuları 'ifşa etmeye' başlayacağını söyledi.

Kendini Inter taraftarı olarak tanımlayan Corona, eşcinsel oyunculardan bahsederken “Inter’de bir tane var” diyerek sözlerini tamamladı.