Bahis skandalı büyük kulüpleri sarsıyor... Galatasaray ve Beşiktaş yetkililerini hedef alan tutuklama operasyonu

Türk yetkililer, yasadışı bahis ve maç sonuçlarının manipülasyonuna ilişkin kapsamlı soruşturmalar kapsamında Cuma günü lig kulüplerinden 17 yetkiliyi gözaltına alarak, Türk futbolunu sarsan en büyük skandalda yeni bir sayfa açtı.

Gözaltılar, 2020 ile 2026 yılları arasındaki dönemde yasal bahis platformlarının verilerinin titiz bir şekilde analiz edilmesinin ardından, İstanbul ve diğer dokuz ilde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar sırasında gerçekleşti.

Resmi Anadolu Ajansı’nın aktardığı ve Türk medyasında yer alan haberlere göre, soruşturmalar şüphelilerin kulüplerinde resmi görevlerde bulundukları dönemde bahis oynadıklarını ortaya çıkardı.

Liste, Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'tan dört yetkiliyi içerirken, halen aranmakta olan diğer iki şüpheli hakkında da tutuklama emri çıkarıldı.

Konuyla ilgili sert bir açıklamada bulunan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, devletin bu mücadelede taviz vermeden devam edeceğini vurguladı.

Bakan, “Yasadışı bahis, sporda şiddet, maç sonuçlarının manipülasyonu ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz… Şüphe uyandıran, spor ruhunu zedeleyen ve futbolun dürüstlüğünü sorgulatacak her türlü yapı, ilişki veya davranışa karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğiz” dedi.

Skandalın kökleri geçen Ekim ayına dayanıyor. O dönemde Türkiye Futbol Federasyonu, çok sayıda hakemin maçlara bahis oynadığına dair bilgileri açıklayarak büyük bir sürpriz yaratmıştı. Soruşturma kısa sürede Süper Lig kulüplerinden oyuncuları ve yetkilileri de kapsayacak şekilde genişledi; yüzlerce kişi Disiplin Kurulu’na sevk edilirken, onlarca kişi ise adli makamlar nezdinde cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Bu kriz, hassas bir zamanda ortaya çıkarak, milli takımın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmasının ardından büyük bir canlanma yaşayan Türk futboluna ağır bir darbe vurdu; ancak takım, grup aşamasında turnuvadan elenmişti.