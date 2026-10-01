Yolsuzluğu kökünden sökme kararlılığını teyit eden benzeri görülmemiş bir tırmandırma adımında, Türkiye Futbol Federasyonu ağır bir sürprizle, Türk kulüplerinde görev yapan ve geçmişte görev yapmış 448 yetkiliyi bahis davalarına karışmaları nedeniyle geçici olarak men ettiğini açıklayarak, Türk sahalarının yıllardır gördüğü en büyük temizlik operasyonunu başlattı.





Türkiye Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada, 2026-2027 sezonunda ve son beş yıl boyunca birinci ve ikinci lig kulüplerinde resmi görevler üstlendikleri sırada bahis faaliyetlerine karıştıklarının tespit edilmesinin ardından, men edilen tüm yetkilileri Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu.

Federasyonun yayınladığı şok edici listede, Türk futbol sahnesinin ağır isimleri yer aldı; başta Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Daltaban olmak üzere, bu da soruşturmanın boyutunu ve genişliğini yansıtıyor.

"Reuters" ajansının aktardığı yerel medya raporlarına göre, listede daha önce Türkiye Süper Lig'i "Süper Lig" kulüplerinde görev yapmış yaklaşık 171 yetkili yer aldı.

Kendi cephesinde ise Trabzonspor Kulübü Başkanı sessizliğini bozarak, geçmişte bir bahis hesabına sahip olduğunu ve bunu yetkililere beyan ettiğini doğruladı.

Doğan, "A Spor" televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu şirketler kulüplere sponsorluk yapıyor ve lansman etkinlikleri düzenliyordu, kimse bunun sorunlara yol açacağını beklemiyordu. Bir hata yaptıysak özür dileriz, ancak biz herhangi bir hata yapmadık."

Bu karar, geçen yıl Türk futbolunu sarsan ve yaklaşık 149 hakem ile 1024 futbolcunun farklı sürelerle men edilmesiyle sonuçlanan, ardından profesyonel liglerde yasa dışı bahis ve müsabaka sonuçlarına müdahaleyle mücadele kampanyası çerçevesinde bir dizi seçkin futbolcunun ve üst düzey yetkilinin hapsedilmesine kadar gelişen büyük skandaldan bu yana Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis dosyası üzerindeki denetimini sıkılaştırması kapsamında geldi.

İlgili bir gelişmede ise soruşturmalar davanın bir başka boyutunu ortaya çıkardı; Türk yetkililer salı günü ana futbol hakemleri kurulunun başkanı ile altı üyesini, hakemlik işlemlerine müdahale suçlamasıyla gözaltına aldı; bu da skandalın iplerinin oyunun tüm kurumlarına uzanabileceğine işaret ediyor.











