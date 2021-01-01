Bahis borsasında Football Index krizi

Geleneksel bahise alternatif olarak ortaya çıkan Football Index faaliyetlerini askıya aldığını açıklarken, çok sayıda kullanıcı mağdur oldu.

Futbolcuların performanslarına dayanan bir borsa olarak işlem gören Football Index bir süreliğine askıya alındı. İngiltere'de işlem gören ve Queens Park Rangers ile Nottingham Forest gibi Championship takımlarına da forma sponsoru olan şirketin askıya alınması çok sayıda mağduriyeti beraberinde getirdi

Football Index'e noldu?

Hisse fiyatlarındaki düşüşlerle başlayan bir takım problemlerin ardından kumar lisansı askıya alınan Football Index, bir süre sonra kendi kendisini askıya aldı. 2020'de kullanıcıların dolandırılmaya varan iddialarıyla gündeme gelen Football Index buna rağmen çok sayıda kullanıcıya ve bahissevere ev sahipliği yapmayı sürdürüyordu.

Football Index'ten açıklama geldi

Kurumun bağlı olduğu BetIndex Limited şirketi yaptığı açıklamada organizasyonu askıya alma kararının hukuk ve mali danışmanların verdiği tavsiyeler üzerine gerçekleştiği belirtildi. Yeni bir yapılanmaya giden Fotball Index'teki mevcut bakiyeler saklı tutulacak ancak kullanıcıların bu bakiyelerine şu an için ulaşma şansı yok.

Football Index nedir?

Futbolcuların borsada işlem gören şirketler gibi değerlendirildiği Football Index, 2015'te geleneksel bahise alternatif olarak piyasaya çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören ve binlerce kullanıcıya ulaşan Football Index, kendisini fantezi futbol, borsa ve bahisin buluşma noktası olarak tanımlıyordu.

Football Index nasıl çalışıyordu?

Arz ve talep doğrultusunda çalışan Football Index'te kullanıcıların satın almak istediği hisselerin fiyatları yükselirken, hisseler satıldığında ise fiyatlar düşüyordu.

Oyuncuların hisse değerinin sahadaki performansı doğrultusunda yükseldiği veya düştüğü uygulamada Paul Pogba ve Lionel Messi gibi oyuncuların hissesini alan oyuncular, bu oyuncuların gelecekteki performanslarına yatırım yapıyordu.

Örneğin Erling Haaland'ın Molde'de forma giydiği dönemde oldukça düşük olan hisselerini satın alan kullanıcılar, oyuncunun Salzburg ve Dortmund'a transferi ve performansı doğrultusunda gelir elde edebiliyordu.