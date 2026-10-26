Brezilya kulübü Bahia, orta saha oyuncusu Rodrigo Nestor'a sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla efsane forvet Neymar'ı sert sözlerle eleştirdi. Olay, cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren çekişmeli Serie A maçında yaşandı. Santos'un yıldızı, karşılaşmada “Vinicius Junior kuralı” uyarınca kırmızı kart gördü.

Reklam

Bahia, Brezilyalı efsaneden sorumluluk almasını istiyor

İki taraf arasındaki gerilim, 34 yaşındaki Neymar'ın cumartesi günü 1-1 biten Serie A maçında Nestor'la tartışırken ağzını kapattığı için 'Vinicius Junior kuralı' uyarınca kırmızı kart görmesiyle tırmandı. Santos'un yıldızı ağzını kapatmakla hata ettiğini kabul etse de Nestor'a sözlü saldırıda bulunduğunu reddetti ve orta saha oyuncusunu 'futboldaki en kirli numaralardan birine' başvurmakla suçladı.

Bu savunmayı kabul etmeyen Bahia, oyuncusuna yöneltildiği iddia edilen sözlü saldırıyı kınadı. Kulübün sert ifadeler içeren açıklamasında şu sözlere yer verildi: “Bahia, cumartesi günü Santos deplasmanındaki maçta oyuncumuz Nestor'un maruz kaldığı sözlü saldırıyı üzüntüyle karşılıyor ve kınıyor. Sahadaki başarıları ve saha dışında toplumsal meselelere yönelik sürekli bağlılığıyla şekillenen geçmişi sayesinde Bahia, taraftarları için gurur kaynağı olan bir kimlik oluşturdu. Başkalarına saygı ve sorumluluk bilinci bu değerlerin bir parçasıdır ve ideallerimizin temelinde yer almaya devam edecektir.”

Açıklama şöyle devam etti: “Milyonlarca Bahia taraftarı arasında, pek çok oyuncuya ve idolüne hayranlık duyan, onları örnek alan çok sayıda çocuk da var. Bu nedenle kamuoyunun tanıdığı kişilerin, sözlerinin ve sergiledikleri örneğin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkına varmasını umuyoruz.” Bahia, millî takımın gol rekortmeni olan Neymar'ın daha yüksek bir profesyonellik standardını koruma sorumluluğu taşıdığı görüşünde.

Nestor, 'son derece saygısızca' sözler hakkında konuştu

Sahada Luciano Juba, 39. dakikada Bahia'yı öne geçirmişti. Luan Peres ise uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Santos'a beraberliği getiren golü atarak maçın 1-1 bitmesini sağladı. Olayın merkezindeki isim olan Nestor, son düdüğün ardından basına konuşurken sözlerini sakınmadı.

Reklam Reklam

Yaşananları kendi açısından anlatan Nestor, eski Barcelona ve PSG yıldızının kullandığı sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. ESPN'in aktardığına göre Nestor, Neymar'ın kendisine söylediklerinin “hem bana hem de Bahia formasına karşı son derece saygısızca” olduğunu belirtti.

Related Topics

Bahia'nın teknik ekibi de Santos'un yıldızına yönelik eleştirilere katıldı

Kınama, kulübün resmî kanalları ve sahadaki oyuncularla sınırlı kalmadı. Bahia'nın kaleci antrenörü Duda Varjao, olaya duyduğu kişisel tepkiyi sosyal medyada dile getirdi. Varjao, yaşananlara bizzat tanık olmasının Brezilyalı süper yıldıza bakışını kalıcı olarak değiştirdiğini söyledi.

Varjao, pazar günü Instagram'da şunları yazdı: “Dün, büyük bir 'oyuncuya' [bundan fazlası değil] duyduğum tüm saygıyı kaybettiğim gündü. Bunu bana kimse anlatmadı, bir haber görüntüsünden de öğrenmedim. Bizzat gördüm! Neymar'ın ne kadar şımarık, kibirli ve tepeden bakan biri olduğuna, kendisini iyinin ve kötünün üstünde gördüğüne ve çevresindeki herkesin onu savunduğuna doğrudan tanık oldum. Rogerio Ceni'ye, Nestor'a ve kurumumuza karşı saygısızlık.”

Reklam

Serie A'da son durum

Bu sonucun ardından Bahia, 50 puanla Serie A sıralamasında yedinci sıradaki yerini korurken Santos, 46 puanla hemen arkasında sekizinci sırada bulunuyor.

Saha kenarındaki tartışmaya rağmen Neymar, bu sezon Santos için kilit bir isim oldu. Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda 27 maça çıkarak 10 gol attı ve sekiz asist yaptı.