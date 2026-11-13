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Tim Ursinus
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“Bahane yok”: Jürgen Klopp, Sırbistan’a karşı seyircisiz oynanacak maçın sağlayacağı avantajlarla ilgili şaka yaptı ve bir yarışma düzenlendiğini düşünüyor

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Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a konuk olacağı maçın tribünlerde neredeyse hiç taraftar olmadan oynanmasını Jürgen Klopp sorun olarak görmüyor. Tam tersine.

Maç öncesinde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, RTL mikrofonuna, seyircisiz maç nedeniyle kenardan yaptığı yorumları azaltmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar düşünmedim. Ayrıca Sırbistan'dan gelen 5000 çocuğun çok gürültülü olduğunu düşünüyorum. Herhâlde '14 yaşın altındakiler arasında en çok kim ses çıkarabilir?' diye bir yarışma düzenlenmiş. Onları da bulmuşlar."

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maça, öğretmenleri veya antrenörleri eşliğinde stada girmelerine izin verilen çocuklar dışında taraftar alınmadı. Bunun nedeni, Sırbistan'ın Eylül ayında Yunanistan ve Hollanda'ya karşı oynadığı millî maçlarda yaşanan ırkçı ve ayrımcı olaylardı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu bunun üzerine disiplin soruşturması başlattı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu da sonunda bir iç saha maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Başlangıçta hiçbir istisnaya izin verilmiyordu. Ancak Sırbistan Futbol Federasyonu, maçtan kısa süre önce UEFA ile söz konusu istisna üzerinde anlaşmaya varabildi. Çocuklar da gerçekten seslerini duyurmayı başardı. Maç boyunca, 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki efsanevi vuvuzelaları biraz andıran borazan sesleri sık sık duyuldu.

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
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Sırbistan'a karşı seyircisiz maç: Jürgen Klopp kenardan verdiği talimatlarla ilgili espri yaptı

Yine de oyuncular, koronavirüs pandemisi döneminde olduğu gibi sahada birbirleriyle az çok konuşabiliyor ve Klopp'un sözlerini duyabiliyordu. Klopp, geniş bir gülümsemeyle "Aslında bundan oldukça memnunum" dedi ve şaka yollu ekledi: "Bahane yok! Oyuncular bugün beni duyabilmek zorunda ve bu da birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor." Ayrıca son zamanlarda sahaya "o kadar da fazla kötü şey bağırmadığını" söyledi.

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16 Kas 2026

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GER

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UEFA Nations League A

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NED

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Bunun yanı sıra bazı Alman taraftarlar da tribündeydi. Almanya Futbol Federasyonu, UEFA'dan aslında delegasyon üyeleri, takım görevlileri ve yakınları için ayrılmış 200 biletlik bir kontenjan almıştı. Ancak federasyon bu biletlerin 50'sini, millî maçlara düzenli olarak giderek çok sayıda bonus puan kazanmış, "Allesfahrer" olarak adlandırılan özellikle sadık taraftarlara verdi.

İlk maçta neden tribünlerde neredeyse hiç Sırp taraftar yoktu?

Sırbistan Millî Takımı, Ekim başında Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ilk maçta da taraftarlarının desteğinden büyük ölçüde yoksun kalmıştı. UEFA, Aralık 2024'te taraftar yasağı getirmişti. Bu nedenle deplasman tribünü birkaç koltuk dışında tamamen boş kalmıştı.

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Cezanın geçmişi Kasım 2024'e dayanıyor. Sırp taraftarlar, İsviçre'de oynanan Uluslar Ligi maçında (1-1) bir Arnavutluk bayrağını yakmaya çalışmıştı. UEFA bu nedenle Sırbistan'ın iki UEFA iç saha maçında tribünlerin kısmen kapatılmasına ve Sırbistan'ın iki UEFA deplasman maçında deplasman bileti satışının yasaklanmasına karar vermişti.

Yazan:Tim Ursinus

Alman ve Avrupa futbol muhabiri

Kaleci olarak bir kariyer gerçekleşmese de, futbol hayatımda her zaman sabit bir unsur olmuştur. Daha çocuk yaşta, spor gazeteciliğinin benim yolum olacağı açıktı. Memleketim Tübingen’deki Schwäbisches Tagblatt spor servisinde staj yaptıktan sonra Karlsruhe’de eğitim aldım — bir Swabia için biraz tartışmalı bir seçim. 2018’in sonunda SPOX ve GOAL’da stajyer olarak başladım, ardından çalışma öğrencisi oldum ve sonunda editör stajyeri oldum. 2023’ten beri editör ekiplerinin daimi bir üyesiyim. Eylül 2024’te SEO Senior rolünü üstlendim, ancak aynı zamanda muhabir ve nöbetçi baş editör olarak da çalışıyorum.

🎯 Ana Uzmanlık Alanlarım:

SEO makalelerini devretmek ve bu alandaki freelancerları yönetmek

Bundesliga kulüpleri için saha içi haber takibi (özellikle Bayern, Stuttgart, BVB ve Eintracht Frankfurt)

Futbol ile ilgili hikâyeler

Spor dünyasından haber araştırma ve yazımı

Futbolla Tanışmam:

Her şey 2000’lerin başında Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi zaferiyle başladı; Oliver Kahn üç penaltı kurtardı ve çocukluğumun kahramanı oldu. Hatırlamam biraz bulanık, çünkü o zaman sadece dört yaşındaydım. Yine de, ilk kaleci eldivenlerimi hediyeden çıkarıp açmam uzun sürmedi.

🌟 Favori Futbol Anılarım:

Birçok anı var. Öncelikle, Paris, Madrid veya Milano’daki muhabirlik görevlerim aklıma geliyor. Buna ek olarak, kişisel groundhopper gezilerim de var; bu anılar sonsuza dek unutulmaz olacak.

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