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Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a konuk olacağı maçın tribünlerde neredeyse hiç taraftar olmadan oynanmasını Jürgen Klopp sorun olarak görmüyor. Tam tersine.

Maç öncesinde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, RTL mikrofonuna, seyircisiz maç nedeniyle kenardan yaptığı yorumları azaltmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar düşünmedim. Ayrıca Sırbistan'dan gelen 5000 çocuğun çok gürültülü olduğunu düşünüyorum. Herhâlde '14 yaşın altındakiler arasında en çok kim ses çıkarabilir?' diye bir yarışma düzenlenmiş. Onları da bulmuşlar."

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maça, öğretmenleri veya antrenörleri eşliğinde stada girmelerine izin verilen çocuklar dışında taraftar alınmadı. Bunun nedeni, Sırbistan'ın Eylül ayında Yunanistan ve Hollanda'ya karşı oynadığı millî maçlarda yaşanan ırkçı ve ayrımcı olaylardı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu bunun üzerine disiplin soruşturması başlattı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu da sonunda bir iç saha maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Başlangıçta hiçbir istisnaya izin verilmiyordu. Ancak Sırbistan Futbol Federasyonu, maçtan kısa süre önce UEFA ile söz konusu istisna üzerinde anlaşmaya varabildi. Çocuklar da gerçekten seslerini duyurmayı başardı. Maç boyunca, 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki efsanevi vuvuzelaları biraz andıran borazan sesleri sık sık duyuldu.

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Sırbistan'a karşı seyircisiz maç: Jürgen Klopp kenardan verdiği talimatlarla ilgili espri yaptı

Yine de oyuncular, koronavirüs pandemisi döneminde olduğu gibi sahada birbirleriyle az çok konuşabiliyor ve Klopp'un sözlerini duyabiliyordu. Klopp, geniş bir gülümsemeyle "Aslında bundan oldukça memnunum" dedi ve şaka yollu ekledi: "Bahane yok! Oyuncular bugün beni duyabilmek zorunda ve bu da birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor." Ayrıca son zamanlarda sahaya "o kadar da fazla kötü şey bağırmadığını" söyledi.

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Bunun yanı sıra bazı Alman taraftarlar da tribündeydi. Almanya Futbol Federasyonu, UEFA'dan aslında delegasyon üyeleri, takım görevlileri ve yakınları için ayrılmış 200 biletlik bir kontenjan almıştı. Ancak federasyon bu biletlerin 50'sini, millî maçlara düzenli olarak giderek çok sayıda bonus puan kazanmış, "Allesfahrer" olarak adlandırılan özellikle sadık taraftarlara verdi.

İlk maçta neden tribünlerde neredeyse hiç Sırp taraftar yoktu?

Sırbistan Millî Takımı, Ekim başında Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ilk maçta da taraftarlarının desteğinden büyük ölçüde yoksun kalmıştı. UEFA, Aralık 2024'te taraftar yasağı getirmişti. Bu nedenle deplasman tribünü birkaç koltuk dışında tamamen boş kalmıştı.

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Cezanın geçmişi Kasım 2024'e dayanıyor. Sırp taraftarlar, İsviçre'de oynanan Uluslar Ligi maçında (1-1) bir Arnavutluk bayrağını yakmaya çalışmıştı. UEFA bu nedenle Sırbistan'ın iki UEFA iç saha maçında tribünlerin kısmen kapatılmasına ve Sırbistan'ın iki UEFA deplasman maçında deplasman bileti satışının yasaklanmasına karar vermişti.