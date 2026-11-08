Barcelona karşılaşması, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için yalnızca yeni bir futbol sınavı değildi; aksine Arjantinli yıldız açısından istisnai bir zamanlamada geldi. Alvarez, kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun taraftarlarla ilişkisi konusunu yeniden gündeme getirip yeşil sahada değerini kanıtlamasını istemesinin ardından, maç başlamadan önce kendini spot ışıkları altında buldu.

Herkesin Örümcek'ten istisnai bir performans beklediği bir gecede, Alvarez tehlikesini ve fark yaratma yeteneğini doğrulayan bazı parıltılar sundu; ancak buna karşılık, maçın gidişatını değiştirebilecek önemli fırsatları harcadı. İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında pazar akşamı oynanan karşılaşma, Atletico Madrid'in Barcelona'ya 2-1 yenilmesiyle sona erdi.

Erken bir golün hazırlanması ile neredeyse net iki fırsatın harcanması arasında en önemli soru ortada kaldı: Alvarez, Atletico Madrid taraftarlarını yeniden güvenlerini hak ettiğine ikna edecek kadar performans gösterdi mi?

Cerezo, Alvarez'i taraftar sınavıyla karşı karşıya bıraktıyor

Hikâye, başlama düdüğünden önce başladı. Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, büyük karşılaşmalar öncesinde düzenlenen geleneksel yöneticiler öğle yemeğinde basının karşısına çıkarak Julian Alvarez'in geleceği ve kulüple ilişkisini çevreleyen tartışmalar hakkında konuştu.

Cerezo şunları söyledi: "Alvarez meselesi zamanında çözüldü. Söylememiz gerekeni söyledik ve iş bitti. Artık Barcelona ile ilgili olarak Julian hakkında konuşmaya gerek yok. Bugün Julian'ın kendisini sahada kanıtlaması gerekiyor. Maçın yıldızı olması gerektiğini söylerseniz, öyle olacaktır."

Atletico Madrid taraftarlarının Arjantinli forvete yönelik tutumu sorulduğunda ise kulüp başkanı kararı taraftarlara bıraktı ve şöyle dedi: "Karar taraftar tabanınındır; söyleyecek bir şeyleri varsa, söyleyeceklerdir. Ancak bana göre bu mesele bizim açımızdan tamamen kapanmıştır."

Basın ayrıca kendisine, Alvarez'in taraftarlardan özür dilemesinin en iyi yolunun ne olduğunu ve Barcelona'ya gol atmasının bunun için yeterli olup olmayacağını sordu. Cerezo, pek çok beklenti taşıyan bir tonla yanıt verdi: "Bir gol değil, Barcelona ağlarına iki gol. Bu geceki maç zaten iyi; umalım ki oyuncular olayın büyüklüğüne yakışır bir seviyeye çıksınlar."

Böylece Alvarez, son dönemde ismini çevreleyen açıklamalar ve spekülasyonlardan uzak, sahada bir yanıt vermesi gereken bir konuma düşerek ek bir baskı altında karşılaşmaya çıktı.

Sahada belirleyici bir pas ve hızlı bir yanıt

Alvarez'in etkisini göstermesi uzun sürmedi; çünkü Atletico Madrid'in dokuzuncu dakikada erkenden gelen ilk golünün sahnesinde yer aldı.

Ev sahibi takımın heyecan verici bir hücum başlangıcının ardından Arjantinli forvet, ceza sahası içinde ustaca bir yerden ortayı başarıyla gönderdi. Top, arkadan güçlü bir şekilde hamle yapan Giuliano Simeone'ye ulaştı ve o da topu ağlara göndererek Metropolitano Stadı taraftarlarının coşkusu arasında takımını öne geçirdi.

Bu sahne, Alvarez'in kulüp başkanının açıklamalarına verdiği ilk yanıt niteliğindeydi; son dokunuşun sahibi kendisi olmasa bile tehlike yaratabildiğini kanıtlamış oldu.

Barcelona karşısındaki bu belirleyici pası geçici bir katkıdan ibaret de değildi; zira istatistikler, Katalan takımının, Atletico Madrid'e katılmasından bu yana en sevdiği kurbanlar listesinde özel bir yer tuttuğunu doğruladı.

"Opta" istatistik ağına göre Alvarez, Atletico Madrid forması altında tüm turnuvalarda Barcelona karşısında oynadığı 10 maçta dört gol ve üç asistle yedi gole katkı sağladı; böylece Katalan takımı, kendisinin Rojiblancos ile en çok gole katkı sağladığı rakip oldu.

Kaçan fırsatlar: Örümcek, skoru ikiye katlamaya yaklaşıyor

Alvarez golün hazırlanmasında başarılı olmasına rağmen hücumları kurma rolüyle yetinmedi; aksine takımının öne geçişini artırmak için Barcelona savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalıştı ve birden fazla kez bireysel gol atmaya yaklaştı.

Yirmi beşinci dakikada Arjantinli forvet, ceza sahası içinde büyük bir maharet gösterdi; topu aldıktan sonra rakibini çalımladı, ardından atağı bir şutla sonuçlandırmaya çalıştı ve sonra sol ayağıyla yaptığı yerden şutla hamlesini sürdürdü; bu şut, Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın iki bacağı arasından geçmeye ramak kaldı.

Bu denemenin ardından Alvarez hareketlerini ve Katalan takımının savunması üzerindeki baskısını sürdürdü; öyle ki baskısının Fariñas'ı tehlikeli bir pozisyonda topu kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bırakmasının ardından, kırkıncı dakikada fiziksel çabaları Atletico Madrid taraftarlarının takdirini topladı.

Ancak maçın şeklini değiştirebilecek en belirgin an, elli beşinci dakikada geldi; Alvarez, Barcelona savunmasının arkasına atılan bir pası değerlendirerek kaleci Joan Garcia ile tek başına kaldı.

Arjantinli forvet, ikinci golü eklemek için ideal bir konumda görünüyordu; ancak topu kalecinin üstünden aşırtmayı tercih etti ve top büyük bir farkla üst direğin üzerinden auta gitti. Böylece, Atletico'ya karşılaşmada önemli bir üstünlük kazandırabilecek değerli bir fırsat harcanmış oldu.

Denemeleri bununla da sınırlı kalmadı; yetmişinci dakikada yeniden ceza sahasının sınırından bir şut çekti, ancak genç defans oyuncusu Pau Cubarsi bunu önlemeyi başararak Alvarez'i Barcelona kalesine yönelik yeni bir denemesinden mahrum bıraktı.

Alvarez, Barcelona karşısında rakamlarla ne sundu?

İstatistiksel düzeyde Alvarez'in rakamları, belirgin bir hücum varlığına tanık olan bir maçı yansıttı; ancak bu, yeterince belirleyici değildi, özellikle de Atletico Madrid'e büyük bir üstünlük kazandırabilecek olan tek kalma fırsatının harcanmasıyla.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış Sofascore ağı, Arjantinli forvetin topa 43 kez dokunarak, pas isabetinin yüzde 78,3 olmasının, dört isabetli şut çekmesinin ve iki kilit pas vermesinin ardından 6,79 puan aldığını belirtti.

Bu rakamlar, Alvarez'in tehlike yaratmaya katkısını ortaya koyuyor; özellikle Giuliano Simeone'ye golün açılış fırsatını veren belirleyici pasıyla, ayrıca Barcelona savunmasının arkasına yaptığı sürekli hareketleri ve boşlukları değerlendirme denemeleriyle.

Buna karşılık, kaleci Joan Garcia ile tek kalma fırsatını harcaması, katılımının en belirgin sahnelerinden biri olarak kalacak; özellikle de maçın Atletico Madrid'in iki gole karşılık bir golle yenilmesiyle sona ermesi nedeniyle.

Sonuç olarak Alvarez, kulüp başkanının maç öncesinde kendisine yönelttiği mesaja kısmi bir yanıt verdi; bir gol hazırladı ve belirgin bir hücum etkinliği gösterdi, Barcelona karşısında seçkin bir sicile sahip olduğunu bir kez daha teyit etti; ancak Cerezo'nun bahsettiği, maçın yıldızı olma şartını yerine getirmeyi başaramadı.

Peki belirleyici pas ve hücum performansı, Atletico Madrid taraftarlarının Örümcek'e olan güvenini geri kazandırmaya yeter mi, yoksa kaçan fırsatlar ve Barcelona'ya yenilgi, uzlaşmayı başka bir tarihe mi erteleyecek?