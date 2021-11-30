Bağırsak enfeksiyonu geçiren Lionel Messi'nin Nice maçında oynaması zor

Pazartesi günü düzenlenen galada kariyerinde yedinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, hafta içi oynanacak lig maçını rahatsızlığı nedeniyle kaçırabilir.

Ödül töreninde sahnede oldukça iyi gözüken Messi'nin ne zaman rahatsızlandığı ya da rahatsızlığa neyin neden olduğu bilinmiyor.

Bu sezon sakatlık sorunlarıyla da boğuşan ve PSG günlerine istediği gibi giremeyen Messi, takım arkadaşlarını evden izlemek zorunda kalabilir.

Ne söylendi?

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Lionel Messi ve Leandro Paredes yaşadıkları bağırsak enfeksiyonu nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer almadı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada iki oyuncunun yarın tekrar kontrolden geçirileceği bilgisi de aktarıldı.

PSG'nin eksik listesi

Sakat sayısının artmasıyla başı ağrıyan Mauricio Pochettino, son yaşanan gelişmeyle Nice karşısında iki as oyuncusundan daha yoksun kalacak.

Saint-Etienne maçında bileği dönen Neymar'ın 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sakatlığı süren Julian Draxler'in de en az iki hafta daha takıma dönmesi beklenmiyor. İspanyol orta saha Ander Herrera ise bu hafta içinde antrenmanlara başlayacak.

Hollandalı oyuncu Georginio Wijnaldum'un Cumartesi günü oynanacak Lens maçında kadroda yer alabileceği belirtildi. Mauro Icardi ise, vatandaşı Messi'nin oynamaması halinde Salı günü ilk 11'de yer alabilecek.

Messi'nin PSG karnesi

Geçen sezon Barcelona'da bireysel olarak çok iyi bir sezon geçiren Messi, Kral Kupası zaferinin ardından Arjantin milli takımıyla Copa America'yı da kaldırmıştı.

Ancak Messi, Paris'te şu ana kadar aynı seviyeyi yakalayamadı. 34 yaşındaki yıldız, ligde sadece bir gol atabildi.