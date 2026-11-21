Riyadh Air Metropolitano'nun şeref tribününde, 8 Kasım'da oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçı sırasında rezalet boyutuna ulaşan bir olay yaşandı.

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Catalunya Ràdio'da yayınlanan "Barça Reservat" programının bir bölümünde, Başkan Joan Laporta'nın eski kayınbiraderi ve şu anki yakın danışmanı Alejandro Echevarría'nın, devre arasında takıma eşlik eden bazı yöneticileri kötü bir üslupla azarladığı ortaya çıktı.

Echevarría'nın yöneticileri azarlamasının nedeni, Atletico Madrid'in mevcut sportif direktörü Mateu Alemany'yi coşkulu bir şekilde karşılamalarıydı.

Alemany, 2021-2023 yılları arasında iki buçuk yıl boyunca Barcelona'da sportif komitenin sorumlusu olarak görev yapmış, ancak Deco ile ikili bir yönetim yapısında çalışmasının mümkün olmaması üzerine kulüple ilişkisini aniden sonlandırarak arka kapıdan ayrılmıştı.

Alemany'nin ayrılık süreci son derece sarsıcı oldu. Karşılıklı eleştiriler ve belirgin anlaşmazlıklarla geçen bu süreç, Barcelona'nın geçen yaz Arjantinli forvet Julián Álvarez'i transfer etme yönündeki başarısız girişimiyle zirveye ulaştı.

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Katalan heyetinin bulunduğu locadaki gerilim öyle yükseldi ki Enric Masip, ortamı yatıştırmak için araya girmek ve Echevarría'dan azarlarının dozunu düşürmesini istemek zorunda kaldı.

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Mesele sonunda Joan Laporta'nın bizzat devreye girmesiyle kapandı. Laporta kesin bir ifadeyle "Yeter!" dedi.

Yöneticiler üzerindeki baskı bununla da sınırlı kalmadı. Echevarría, dönüş uçuşunda başkanın hemen arkasında oturması gerektiği gerekçesiyle onları birkaç sıra geriye geçmeye zorladı.

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Program, takımla seyahat ederken ciddi şekilde dışlandıklarını hisseden bazı yöneticiler arasında ilk kez gerginlik yaşanmadığını da ortaya koydu.

Hatta bazı yöneticilerin, uçak biletlerinin masrafını kendileri karşılasalar bile bazı seyahatlerde takımla birlikte yolculuk etmelerine izin verilmediği belirtildi. Bu krizin, yönetim kurulunun bir sonraki toplantısında ele alınması bekleniyor.

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Alejandro Echevarría, Barcelona'nın yönetim yapısında resmi bir görevi bulunmamasına rağmen uzun yıllardır Joan Laporta'nın çevresindeki en nüfuzlu isimlerden biri olarak görülüyor. Başkanın eski eşi Constanza Echevarría'nın kardeşi olan Echevarría, Laporta'nın 2003-2010 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde de ona yakın bir isimdi. Perde arkasında alınan kararlardaki büyük etkisi nedeniyle Katalan çevrelerinde "saray danışmanı" lakabıyla tanınıyor.