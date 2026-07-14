Baggio, tarihi tartışmaya dahil oluyor: Messi, Maradona ve Pelé’yi geride bırakıyor

İtalya’nın en önemli efsanelerinden biri olan Roberto Baggio, futbol tarihinin en iyi oyuncusu konusundaki bitmeyen tartışmaya katılarak, vatandaşı Diego Maradona ve Brezilyalı Pelé’yi geride bırakarak Arjantinli Lionel Messi lehine karar verdi.

"Football Italia" sitesinin haberine göre, Baggio, futbolun efsanelerinden birçoğunun katıldığı bir tartışmaya katıldı ve "Tarihin en iyisi kimdir?" sorusu sorulduğunda şöyle dedi: "Onları sıralamak çok zor, çünkü futbolun özünden bahsediyoruz. Bu üç isim her zaman zirvede yer aldı."

İtalyan yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Bugün bile, nicelik ve nitelik açısından son 20 yılda sergilediği performans nedeniyle Messi’yi seçerim. Seçmek zorunda kalsam onun adını anarım, ancak burada üç olağanüstü oyuncudan bahsediyoruz.”

Baggio, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında düzenlenen üç Dünya Kupası’nda yer aldı ve 1994 finalinde Brezilya karşısında kaçırdığı penaltı, üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen hâlâ taraftarların hafızalarında yer ediyor.

Marco Materazzi ise farklı bir görüşe sahipti ve efsaneler arasına koyacağı başka bir oyuncu seçti. Materazzi şöyle dedi: “Her zaman söylerim, benim için o Ronaldo’dur. Yıkılmış iki dizle ve saatte 150 km hızla yaptıklarını, ondan önce kimse yapmamıştı.”

Ve şöyle devam etti: “Ben nüfus patlaması nesline aitim, ancak YouTube’da videolarını izleyip, savunmacıların çok sert müdahalelerde bulunduğu bir dönemde sergilediği performansı gördüğümde, onun bir uzaylı olduğunu anlıyorsunuz… Aslında gerçekten de öyleydi.”

Eski İtalya defans oyuncusu şunları ekledi: “Diego, Maradona, Pelé ve Messi’ye tüm saygımla, ama benim için asıl fenomen gerçek Ronaldo’dur; Cristiano’ya da tüm takdirimi sunuyorum.”

Materazzi, İtalya milli takımıyla 2006 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve o turnuvada iki gol attı; bunlardan biri, finalde Fransa karşısında attığı beraberlik golüydü. Bu, uluslararası kariyeri boyunca katıldığı tek Dünya Kupası turnuvasıydı.

Roberto Baggio ise 1990, 1994 ve 1998 yıllarında üç Dünya Kupası’nda yer aldı; 1994 finalinde Brezilya karşısında kaçırdığı penaltı, bugün bile taraftarların hafızalarında yerini koruyor.