Bafetimbi Gomis transfer müjdesini sosyal medyadan verdi: "Gülümsemem her şeyi anlatıyor!"
36 yaşındaki oyuncu Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a transferini sosyal medyadan yaptığı, "Gülümsemem her şeyi anlatıyor!" paylaşımıyla duyurdu.
2018'de sarı-kırmızılı kulübe veda ederek Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü, Suudi Arabistan ekibinde serbest statüde bulunuyordu.
2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayacak.
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Bafetimbi Gomis ne söyledi?
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis bu müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gomis, sarı-kırmızılı formayla paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:
"Az önce iyi bir haber aldığınızda… Gülümsemem her şeyi anlatıyor!"
Bafetimbi Gomis ile Galatasaray'ın sözleşme şartları neler?
NTVSpor'un haberine göre; Galatasaray serbest statüdeki futbolcu Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Son detayların görüşüldüğü transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Gomis'in kariyeri nasıl?
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.
Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.