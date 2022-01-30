Bafetimbi Gomis transfer müjdesini sosyal medyadan verdi: "Gülümsemem her şeyi anlatıyor!"

36 yaşındaki oyuncu Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a transferini sosyal medyadan yaptığı, "Gülümsemem her şeyi anlatıyor!" paylaşımıyla duyurdu.

2018'de sarı-kırmızılı kulübe veda ederek Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü, Suudi Arabistan ekibinde serbest statüde bulunuyordu.

2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayacak.

Bafetimbi Gomis ne söyledi?

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis bu müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gomis, sarı-kırmızılı formayla paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:

"Az önce iyi bir haber aldığınızda… Gülümsemem her şeyi anlatıyor!"

Bafetimbi Gomis ile Galatasaray'ın sözleşme şartları neler?

NTVSpor'un haberine göre; Galatasaray serbest statüdeki futbolcu Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Son detayların görüşüldüğü transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Gomis'in kariyeri nasıl?

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu.

Galatasaray'dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.

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