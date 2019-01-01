Bafetimbi Gomis: Radamel Falcao'nun alışması gerekiyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao'nun kısa bir adaptasyon süresine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Futbol hayatını 'nın Al Hilal takımında sürdüren Bafetimbi Gomis, Fatih Terim ve 'ın yeni golcüsü Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

beIN Sports mikrofonlarına konuşan Gomis eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendisi için çok önemli biri olduğunu söylerken deneyimli teknik adamı "Benim için futbolun en büyük karakteri" ifadesiyle tanımladı.

Falcao'nun alışması gerekiyor

Tecrübeli yıldız sarı kırmızılıların yeni transferi Falcao hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Radamel Falcao'nun takıma alışması gerekiyor. Transferi öncesinde benimle konuştu. Galatasaray'a gitmesi gerektiğini söyledim. Henüz maça çıkmadığı için kısa bir adaptasyon süresi olacak ancak Fatih Terim büyüsünü yapacaktır."

Galatasaray'dan başka bir takımda oynamam

Transfer döneminde adı zaman zaman ile anılan Bafetimbi Gomis, 'de Galatasaray'dan başka bir takımın formasını giymeyeceğini belirtti. 34 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hakkında şunları söyledi:

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"Damien Comolli, Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamayacağımı biliyor. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ve Galatasaray'ın arkasında iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Rekor kırmıştı

2017 yazında bonservis ücreti ödenmeden Galatasaray'a transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı formayla çıktığı 40 resmi maçta toplam 32 gol atarken 6 da asist yaptı.

Tecrübeli forvet attığı 29 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçirdi.