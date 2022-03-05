Bafetimbi Gomis Konyaspor-Galatasaray maçında düdük çaldı sanarak, topu eline aldı

Galatasaray'ın zirve mücadelesi veren Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir durum yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasında topla buluştuğu bir pozisyonda hakemin düdük çaldığını zannederek, topa elle müdahale etti.

Tribünden gelen düdük sesine aldandığı tahmin edilen yıldız oyuncunun bu hamlesinin ardından oyun Konyasporlu oyuncuların kullandığı serbest vuruşla devam etti.

Gomis'in ceza sahasında dört takım arkadaşı varken atağı bu şekilde değerlendirmesi maç pozisyonda pozisyon bulma konusunda sorun yaşayan Galatasaray'ın önemli olabilecek bir fırsatı değerlendirememesiyle sonuçlandı.

Konya'da etkisiz kaldı

Maç boyunca yeşil-beyazlı takımın ceza sahasında üç kez topla buluşan Gomis, girdiği dokuz ikili mücadelenin beşini kaybederken, yerini 73. dakikada Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'e bıraktı.

İkinci Galatasaray döneminde şans bulduğu 183 dakikaya üç gol sığdıran Gomis, Göztepe ve Rizespor karşılaşmalarında kazanılan altı puana attığı gollerle katkı sağlamıştı.

Daha önce 2017-2018 sezonunda forma giydiği Galatasaray'da sezonu 33 maçta 29 golle tamamlayan ve takımının şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gomis, sezon sonunda 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olmuş ve bu takımla çıktığı 150 karşılaşmada 108 gol atmayı başarmıştı.

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