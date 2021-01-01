Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı

Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluk ve gol krallığının ardından ayrılan Bafetimbi Gomis'e göre sevenleri para ayırdı.

Al-Hilal Riyad forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, eski günlerini yeniden andı.

Fransa'da yayın yapan Sofoot dergisine konuşan Fransız yıldız, Galatasaray ile mutlu anlar yaşadığını ancak ekonomik sorunların ayrılığı getirdiğini söyledi.

Bafetimbi Gomis ne dedi?

Galatasaray'ın eski golcüsü sarı-kırmızılı forma ile hedeflerine ulaştığını ve ayrılığın geldiğini belirtiyor:

"Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Galatasaray'da, gol rekoru ve şampiyonlukla hedefime ulaşmıştım. Premier Lig'de Swansea forması giyerken yaşanılan başarısızlıkların ardından Fransa dışında ilk kez kazandım."

"Belli bir yaşı geçtikten sonra ekonomik unsurlar önemli hale geliyor. O dönem teklif yapan Al-Hilal, birden fazla unsuru bir araya getirdi. Mali yönde bunların arasındaydı"

Galatasaray formasıyla aslana dönüştüğünü söyleyen Fransız yıldız eski günlerini yad ediyor:

"Kariyerimin başında panterdim. Galatasaray'da oynadıktan sonra aslan oldum. Galatasaray, gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Fransa'da bana panter diyorlardı ama ben hayvanların kralı olmak istedim"

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da PSG gibi büyük bir kulüp olarak görüldüklerini söylüyor:

"Burası Avrupa'nın algılayabileceğinin aksine çok büyük bir kulüp. Suudi Arabistan'da PSG gibiyiz, yenilmesi gereken bir takımız. Bize karşı herkes kapanıyor. Çok ufak boşluklar bulabiliyorsunuz. Gol atmak kolay değil, fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundasınız"

Bafetimbi Gomis, Al Hilal'da nasıl bir sezon geçiriyor?

Bu sezon Al Hilal formasıyla toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Gomis, 15 gol, 4 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon ligde 27 gol kaydeden Fransız yıldız, 29 gol ile sezonu gol kralı olarak bitiren Abderazak Hamdallah'ın hemen ardında yer almıştı.

Bu sezon ise Suudi Arabistan Ligi'nin en golcü oyuncusu durumunda.