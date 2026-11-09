Barcelona karşısındaki mağlubiyetin ardından Julian Alvarez'e her yönden eleştiriler yağarken, Atletico Madrid'in soyunma odasından bir ses yükseldi ve sessizliği bozarak Arjantinli yıldızı savundu.

Alex Baena, takım arkadaşı hakkında söylenenlerin haksızlık olduğunu ve gerçeğin stüdyolardaki yorumcuların gördüğünden tamamen farklı olduğunu söylemekte tereddüt etmedi.

Baena: Julian muhteşemdi

Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano'da La Liga mücadelesinde Barcelona'ya 2-1 yenilmesinin ardından Baena, Alvarez'in performansını övdü ve takımın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurguladı.

Rojiblancos'un orta saha oyuncusu, "Marca"nın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Julian muhteşem bir maç çıkardı. Umarım pazar günü eline geçen fırsatları her maçta bulur. Bazı günler oyuncu daha isabetli olur, bazı günler olmaz, bir başka gün ise onları gole çevirir."

Baena bu basit sözlerle yaşananları özetledi: Julian kaybolmadı, aksine sahada etkindi ve fırsatlar üretti, ancak son dokunuşta şans ona gülmedi; bu da dünyadaki her forvetin başına gelebilecek bir durum.

Büyük zarar verdik

Baena, sonuçtan duyduğu buruk hissi gizlemedi ve Atletico'nun maçın birçok bölümünde daha iyi taraf olduğunu, Katalan takımına birçok sorun yaşattığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Barcelona'ya büyük zarar verdik, ancak kale önünde etkili olamadık."

Ve ekledi: "Bana göre fark, onların ellerine geçen fırsatları değerlendirmeleri, bizim ise bunu yapmamamızda. Fırsatları değerlendiremediğinde, bugün olan şey olur."

Baena, takımın güçlü bir ilk yarı oynayarak kendisini Barcelona ile aynı seviyeye getirdiğini, ancak ikinci yarıdaki düşüşün takıma pahalıya mal olduğunu belirtti.

Ve şu uyarıda bulundu: "Bugünkü ilk yarıya baktığımızda aynı seviyedeyiz. Seviyen yüzde 100'ün altına indiğinde seni ezerler. Yüzde 120'nin altına inemeyiz."

Geleceğe mesaj

Kendi sahasında üst üste ikinci yenilgiye rağmen Baena karamsarlığa teslim olmayı reddetti ve Atletico taraftarlarına güven mesajı verdi.

Şöyle dedi: "Bu uzun bir sezon ve uğruna oynayacağımız daha çok şey var; izlememiz gereken yol bu."

Böylece, Atletico içinde yolun doğru olduğuna, sorunun ne performansta ne de Julian'da olduğuna, aksine pazar günü eksik kalan ve gelecek maçta geri dönebilecek bir sonuç alma anında olduğuna dair bir inanç olduğu anlaşılıyor.