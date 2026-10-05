Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın kalecisi Halid İsa, Körfez Kupası "Khaleeji 27" finalindeki Suudi Arabistan karşılaşmasının sadece bir maç olmadığını, yıllarca süren emek ve zorlukların meyvesini toplama anı olduğunu vurgularken, şampiyonu küçük detayların belirleyeceğinin altını çizdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, yarın akşam salı günü, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde bulunan İnma Stadı'nda Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek. Beklenen Körfez zirvesi, Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam saat tam dokuzda başlayacak.

Halid İsa, final öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıllarda birçok zorlukla karşılaştık ve futbolda basit detaylar, bir takıma diğerine karşı üstünlük sağlayan unsur olabiliyor."

Deneyimli kaleci sözlerine şöyle devam etti: "Futbol, hatalardan ders almaya ve onlardan yararlanmaya dayanır. Khaleeji 27 finalinin, geçtiğimiz dönemde ortaya koyduğumuz emeğin bir hasadı olmasını diliyoruz. Taraftardan bu takıma sabretmelerini ve desteğini sürdürmelerini istiyoruz. Finalde onlardan büyük bir destek bekliyoruz."

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Halid İsa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic'in yeteneklerini överek, El Ain ile daha önce yaşadığı başarılı deneyime atıfta bulundu ve şunları söyledi: "Dalic harika bir teknik direktör ve her oyuncudan en iyisini nasıl çıkaracağını çok iyi biliyor. Ayrıca takımın ihtiyaçlarının da açıkça farkında."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "2016'da El Ain'e geldiğinde zor bir sezon geçiriyorduk, takım iyi durumda değildi ve tek bir kupa için mücadele ediyordu. Ancak o, bir ay içinde takımın neye ihtiyacı olduğunu anlamayı başardı ve ardından ilk kupayı kazanmayı başardık. O, zaferlere giden yolu biliyor."

Şöyle devam etti: "Elde ettiğimiz galibiyet serisi için Allah'a şükürler olsun, final maçına kadar sürmesini diliyoruz. Onunla tatmin edici sonuçlar elde ettik ve takımda ortaya çıkan birçok olumlu şey var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kalemizi gol yemeden korumanın yanı sıra, hücum hattında daha fazla çeşitliliğe sahip olduk. Ayrıca takım daha bütünleşik hale geldi. Bu şekilde çalışmaya devam etmeyi ve finalde hedefimize ulaşmayı diliyoruz."