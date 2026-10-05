Badou Zaki Ürdün'ün hedeflerini yükseltiyor: "Altın Nesil"in sırrını açıklıyor

Ürdün Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Badou Zaki, Ürdün'ün gelişimini sürdürecek ve güçlü sonuçlar elde edecek tüm donanıma sahip olduğunu vurgularken, son dönemdeki başarıların bir anda ortaya çıkmadığını, aksine kapsamlı bir atılımın ve seçkin bir oyuncu neslinin ortaya çıkmasının meyvesi olduğunu belirtti.

Zaki, takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan hemşehrisi Jamal Sellami'nin yerine Ürdün Millî Takımı'nın başına geçti. Daha önce Hussein Ammouta da takımı 2023 Asya Kupası finaline ve 2025 Arap Kupası finaline taşımıştı.

Zaki, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) web sitesine yaptığı açıklamalarda, Ürdün'ü çalıştırmanın kariyerinde "yeni bir sayfa ve yeni bir meydan okuma" anlamına geldiğini söyleyerek, son yıllarda tarihî başarılar elde eden bir millî takımı çalıştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Faslı teknik direktör, Ürdün futbolunun yaşadığı gelişimin millî takımın seviyesine ve sonuçlarına açık biçimde yansıdığını belirterek, hedefinin elde edilenler üzerine inşa etmek olduğunu, bunu yaparken takımın kimliğini korumayı ve başta Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası olmak üzere gelecek müsabakalara hazırlık için düzenli ve dengeli bir takım oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Zaki, Ürdün Millî Takımı'nı uzun süredir takip ettiğini, bunun da ona oyuncularının teknik, taktik ve bireysel yeteneklerine dair iyi bir bilgi kazandırdığını açıkladı; mevcut aşamanın tüm unsurların hazır olup olmadığının değerlendirildiği ve mevcut seçeneklerin incelendiği, aynı zamanda takımın istikrarının korunduğu bir dönem olduğuna işaret etti.

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Ürdün'ün yakaladığı sıçramanın nedenlerine değinen Zaki, başarıların bir "altın nesil" oyuncunun ortaya çıkmasıyla eş zamanlı gerçekleşen "kapsamlı bir atılımın" sonucu olduğunu, buna ilaveten altyapının gelişmesi, akademilerin yaygınlaşması, millî takımlar için seçim havuzunun genişlemesi ve yaş grupları turnuvalarına verilen önemin de katkı sağladığını söyledi.

Faslı teknik direktör, Ürdün'ün Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını "her ölçüde başarılı ve onurlu bir mücadele" olarak nitelendirerek, Arjantin, Avusturya ve Cezayir gibi büyük millî takımlar karşısında mücadele etmenin oyunculara önemli bir tecrübe kazandırdığını ve en üst seviyede rekabet edebilme kapasitelerini kanıtladığını belirtti.

Kadroda yaptığı ve 9 oyuncuyu kapsayan değişikliklere ilişkin Zaki, seçimlerinin teknik ve fiziksel hazırlık ile takımın ihtiyaçlarına dayandığını, kapının herkese açık olduğunu, performansın, hazır olmanın ve millî takıma hizmet edebilme yeteneğinin temel kıstaslar olduğunu vurguladı.

Zaki, Ürdün'ün 2030 Dünya Kupası'na katılımı konusunda acele etmeyi reddederek, mevcut odak noktasının 2027 Asya Kupası olduğunu belirtti; ardından takımın, çalışmayı, gelişimi ve sürekliliği koruması halinde Dünya Kupası'na düzenli biçimde ulaşmasına yardımcı olacak donanıma ve tecrübeye sahip olduğunu ekledi.

Zaki açıklamalarını, özellikle Fas'ın turnuvaya ev sahipliği yapmasıyla birlikte Ürdün'ü 2030 Dünya Kupası'nda görmenin kendisi için özel olacağını vurgulayarak tamamladı; ancak her aşamanın kendi zamanında ele alınması ve "adım adım" ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.