Ürdün Milli Takımı'nın teknik direktörü Badou Zaki, Avustralya karşısında alınan hazırlık maçı galibiyetinin ardından, görevinden ayrılabileceğini öne süren medya haberlerinin gündemde olduğu bir dönemde, Ürdün'le önümüzdeki sürece ilişkin net mesajlar verdi. Zaki, odağının takımı geliştirmek ve hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

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Faslı teknik adam, Fas merkezli "Hesport" sitesine yaptığı açıklamada, Avustralya karşısında alınan galibiyetin ders ve sonuç çıkarmak, bunlardan önümüzdeki mücadelelere hazırlık sürecinde yararlanmak açısından önemli bir durak olduğunu söyledi. Zaki, futbolda kazanmanın her zaman önemli olduğunu ancak hazırlık maçlarına çıkmanın tek amacının bu olmadığını belirtti.

Zaki, galibiyetin oyuncuların ortaya koyduğu büyük emeğin yanı sıra farklı ekiplerin yaptığı çalışmaların ve Ürdün Futbol Federasyonu'nun çabalarının bir sonucu olduğunu açıkladı. Olumlu sonucun takım içindeki kolektif çalışmanın boyutunu yansıttığını ve grubun önümüzdeki zorluklara hazırlanmayı sürdürmesi için moral verdiğini ifade etti.

Teknik direktör, ilgisinin yalnızca sonuçlarla sınırlı olmadığını, çalışmaya devam etmeyi, gelişmeyi ve performansı iyileştirmeyi de kapsadığını vurguladı. Ürdün Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde daha iyi bir seviye ortaya koymasını sağlayacak iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Zaki, ciddiyetini ve disiplinini koruması halinde grubun hedeflenen amaçlara ulaşabileceğini dile getirdi.

Bu bağlamda Faslı teknik adam, galibiyetlerin üzerine bir şeyler inşa etmenin, elde edilenlerle yetinmeden ciddi çalışmayı sürdürmeyi gerektirdiğine dikkat çekti. Oyuncuların performansını geliştirme ve takımın önümüzdeki mücadelelere karşı koyma kapasitesini artırma ihtiyacının, Ürdün'den beklenen hedeflerle uyumlu biçimde karşılanması gerektiğini kaydetti.

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Öte yandan Zaki, görevinden ayrılabileceğini öne süren medya haberlerine de değindi. Profesyonel bir teknik adam olduğunu vurgulayan Zaki, Ürdün Futbol Federasyonu yetkilileri, oyuncular ve taraftarlarla iyi ilişkileri bulunduğunu söyleyerek Ürdün futbolundaki farklı taraflarla olan ilişkisinin niteliğine işaret etti.

Zaki, açıklamalarını kendisi için önceliğin görevini yerine getirmek ve takımı geliştirmek için çalışmak olduğunu vurgulayarak tamamladı ve yeşil sahanın dışında yaşananlara fazla önem vermediğini belirtti.