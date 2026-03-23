Bad Bunny 2026 konser biletlerini nasıl alabilirsiniz: DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu bilgileri, fiyatlar ve daha fazlası

Bad Bunny (ya da en yakınları ve sevdikleri arasında bilinen adıyla Benito Antonio Martinez Ocasio), Şubat ayında Super Bowl’da sergilediği olağanüstü devre arası gösterisinden bu yana yeni bir hayran kitlesi kazandı.

Porto Rikolu şarkıcı, geçen Kasım ayında Dominik Cumhuriyeti'nde DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu'na başladı. Avrupa ayağı ise bu yıl Mayıs ayında başlayacak ve Barselona, Madrid, Londra ve Milano dahil olmak üzere birçok şehirde konserler düzenlenecek.

GOAL, biletlerin fiyatları ve nereden satın alınabileceği dahil olmak üzere bilmeniz gereken tüm bilgileri sunuyor.

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu ne zaman?

2026 yılı için kalan DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu tarihleri aşağıda gösterilmiştir:

Tarih Yer (Şehir) Biletler 22 Mayıs Cuma Estadi Olimpic Lluis Companys (Barselona, İspanya) Bilet 23 Mayıs Cumartesi Estadi Olimpic Lluis Companys (Barselona, İspanya) Biletler 26 Mayıs Salı Estadio da Luz (Lizbon, Portekiz) Bilet 27 Mayıs Çarşamba Estadio da Luz (Lizbon, Portekiz) Biletler 30 Mayıs Cumartesi Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 31 Mayıs Pazar Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 2 Haziran Salı Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Bilet 3 Haziran Çarşamba Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 6 Haziran Cumartesi Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 7 Haziran Pazar Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 10 Haziran Çarşamba Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 11 Haziran Perşembe Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 14 Haziran Pazar Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 15 Haziran Pazartesi Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya) Biletler 20 Haziran Cumartesi Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Almanya) Biletler 21 Haziran Pazar Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Almanya) Bilet 23 Haziran Salı GelreDome (Arnhem, Hollanda) Biletler 24 Haziran Çarşamba GelreDome (Arnhem, Hollanda) Bilet 27 Haziran Cumartesi Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere) Bilet 28 Haziran Pazar Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere) Bilet 1 Temmuz Çarşamba Orange Velodrome (Marsilya, Fransa) Bilet 4 Temmuz Cumartesi Paris La Defense Arena (Nanterre, Fransa) Biletler 5 Temmuz Pazar Paris La Defense Arena (Nanterre, Fransa) Biletler 10 Temmuz, Cuma Strawberry Arena (Stockholm, İsveç) Biletler 11 Temmuz Cumartesi Strawberry Arena (Stockholm, İsveç) Bilet 14 Temmuz Salı PGE Narodowy (Varşova, Polonya) Biletler 17 Temmuz, Cuma Ippodromo Snai La Maura (Milano, İtalya) Biletler 18 Temmuz Cumartesi Ippodromo Snai La Maura (Milano, İtalya) Biletler 22 Temmuz Çarşamba Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel, Belçika) Bilet

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu biletleri nasıl alınır

Resmi Bad Bunny biletleri, tur web sitesinin yanı sıra Live Nation ve Ticketmaster gibi satıcılardan da satın alınabilir.

Londra'daki konserler gibi bazı tarihler için biletler, konser mekanından (Tottenham Hotspur Stadyumu) da temin edilebilir.

Geçen yıl Mayıs ayında genel satış döneminin başlamasından önce, Live Nation sitesinde 2026 Avrupa tarihlerinin çoğu için ön satış dönemleri mevcuttu.

Hayranlar, resmi sitelerde "DeBi TiRAR MaS FOToS" Dünya Turu biletlerinin genel satışını kaçırdıysa, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil siteleri değerlendirebilirler.

Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Bad Bunny'yi canlı izlemeyi çok istiyorsanız, bu siteler çok rağbet gören biletleri elde etmek için en iyi seçenek olabilir.

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu biletleri ne kadar?

Bad Bunny'nin DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu resmi biletleri ilk kez satışa çıktığında, standart koltuk fiyatları yaklaşık 90 €'dan başlıyordu. Ancak, dinamik fiyatlandırmanın yaygınlaşmasıyla bilet fiyatları önemli ölçüde değişiklik gösterdi.

Ayrıca 575 €'dan başlayan VIP paket seçenekleri de mevcuttu.

Daha fazla bilgi için Bad Bunny’nin resmi tur sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Bad Bunny'nin DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu'ndan neler bekleyebilirsiniz

Bad Bunny'nin şu anki DeBí TiRAR MáS FOToS turu, 2018'den bu yana birçok ülkeyi kapsayan altıncı turu.

"Latin Trap'in Kralı" bu sefer gerçekten hızını artırıyor ve büyülü müziğini tüm dünyaya yayıyor. Önceki beş turunun çoğu Amerika kıtasıyla sınırlıydı, ancak bu sefer ilk kez Asya ve Okyanusya'ya gidiyor ve ayrıca Avrupa'da üç ay süren (29 konserlik) uzun bir turneye çıkıyor.

Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS turunun ilk yarısında San Jose, Buenos Aires, Sidney ve Mexico City'de geçirdiği efsanevi 8 gün de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki birçok şehri coşturdu. Şimdi ise Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da 10 günlük muhteşem bir konser dizisiyle Avrupa'ya çıkmaya hazırlanıyor.

Beklendiği üzere, rekor kıran rapçi, konseri sırasında altıncı solo albümü "Debi Tirar Mas Fotos"dan "DTMF" ve "Baile Inolvidable" gibi liste başı şarkıları seslendirecek. Bununla birlikte, uzun süredir hayranı olan "Los Conejos" (Tavşanlar) grubu da "La Cancion" ve "Dakiti" gibi eski klasikleri dinlemekten büyük keyif alacak.