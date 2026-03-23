Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Book Bad Bunny World Tour tickets

Çeviri:

Bad Bunny 2026 konser biletlerini nasıl alabilirsiniz: DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu bilgileri, fiyatlar ve daha fazlası

İşte bu yılki Dünya Turu kapsamında Super Bowl'da sahne alacak sanatçıyı nasıl izleyebileceğiniz

Bad Bunny (ya da en yakınları ve sevdikleri arasında bilinen adıyla Benito Antonio Martinez Ocasio), Şubat ayında Super Bowl’da sergilediği olağanüstü devre arası gösterisinden bu yana yeni bir hayran kitlesi kazandı. 

Porto Rikolu şarkıcı, geçen Kasım ayında Dominik Cumhuriyeti'nde DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu'na başladı. Avrupa ayağı ise bu yıl Mayıs ayında başlayacak ve Barselona, Madrid, Londra ve Milano dahil olmak üzere birçok şehirde konserler düzenlenecek.

GOAL, biletlerin fiyatları ve nereden satın alınabileceği dahil olmak üzere bilmeniz gereken tüm bilgileri sunuyor.

Bad Bunny Dünya Turu biletleriBilet satın al

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu ne zaman?

2026 yılı için kalan DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu tarihleri aşağıda gösterilmiştir:

TarihYer (Şehir)Biletler
22 Mayıs CumaEstadi Olimpic Lluis Companys (Barselona, İspanya)Bilet
23 Mayıs CumartesiEstadi Olimpic Lluis Companys (Barselona, İspanya)Biletler
26 Mayıs SalıEstadio da Luz (Lizbon, Portekiz)Bilet
27 Mayıs ÇarşambaEstadio da Luz (Lizbon, Portekiz)Biletler
30 Mayıs CumartesiRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
31 Mayıs PazarRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
2 Haziran SalıRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Bilet
3 Haziran ÇarşambaRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
6 Haziran CumartesiRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
7 Haziran PazarRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
10 Haziran ÇarşambaRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
11 Haziran PerşembeRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
14 Haziran PazarRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
15 Haziran PazartesiRiyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)Biletler
20 Haziran CumartesiMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Almanya)Biletler
21 Haziran PazarMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Almanya)Bilet
23 Haziran SalıGelreDome (Arnhem, Hollanda)Biletler
24 Haziran ÇarşambaGelreDome (Arnhem, Hollanda)Bilet
27 Haziran CumartesiTottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere)Bilet
28 Haziran PazarTottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere)Bilet
1 Temmuz ÇarşambaOrange Velodrome (Marsilya, Fransa)Bilet
4 Temmuz CumartesiParis La Defense Arena (Nanterre, Fransa)Biletler
5 Temmuz PazarParis La Defense Arena (Nanterre, Fransa)Biletler
10 Temmuz, CumaStrawberry Arena (Stockholm, İsveç)Biletler
11 Temmuz CumartesiStrawberry Arena (Stockholm, İsveç)Bilet
14 Temmuz SalıPGE Narodowy (Varşova, Polonya)Biletler
17 Temmuz, CumaIppodromo Snai La Maura (Milano, İtalya)Biletler
18 Temmuz CumartesiIppodromo Snai La Maura (Milano, İtalya)Biletler
22 Temmuz ÇarşambaKral Baudouin Stadyumu (Brüksel, Belçika)Bilet

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu biletleri nasıl alınır

Resmi Bad Bunny biletleri, tur web sitesinin yanı sıra Live Nation ve Ticketmaster gibi satıcılardan da satın alınabilir. 

Londra'daki konserler gibi bazı tarihler için biletler, konser mekanından (Tottenham Hotspur Stadyumu) da temin edilebilir.

Geçen yıl Mayıs ayında genel satış döneminin başlamasından önce, Live Nation sitesinde 2026 Avrupa tarihlerinin çoğu için ön satış dönemleri mevcuttu.

Hayranlar, resmi sitelerde "DeBi TiRAR MaS FOToS" Dünya Turu biletlerinin genel satışını kaçırdıysa, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil siteleri değerlendirebilirler. 

Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Bad Bunny'yi canlı izlemeyi çok istiyorsanız, bu siteler çok rağbet gören biletleri elde etmek için en iyi seçenek olabilir.

Bad Bunny DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu biletleri ne kadar?

Bad Bunny'nin DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu resmi biletleri ilk kez satışa çıktığında, standart koltuk fiyatları yaklaşık 90 €'dan başlıyordu. Ancak, dinamik fiyatlandırmanın yaygınlaşmasıyla bilet fiyatları önemli ölçüde değişiklik gösterdi. 

Ayrıca 575 €'dan başlayan VIP paket seçenekleri de mevcuttu.

Daha fazla bilgi için Bad Bunny’nin resmi tur sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Bad Bunny'nin DeBi TiRAR MaS FOToS Dünya Turu'ndan neler bekleyebilirsiniz

Bad Bunny'nin şu anki DeBí TiRAR MáS FOToS turu, 2018'den bu yana birçok ülkeyi kapsayan altıncı turu.

"Latin Trap'in Kralı" bu sefer gerçekten hızını artırıyor ve büyülü müziğini tüm dünyaya yayıyor. Önceki beş turunun çoğu Amerika kıtasıyla sınırlıydı, ancak bu sefer ilk kez Asya ve Okyanusya'ya gidiyor ve ayrıca Avrupa'da üç ay süren (29 konserlik) uzun bir turneye çıkıyor.

Bad Bunny, DeBí TiRAR MáS FOToS turunun ilk yarısında San Jose, Buenos Aires, Sidney ve Mexico City'de geçirdiği efsanevi 8 gün de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki birçok şehri coşturdu. Şimdi ise Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da 10 günlük muhteşem bir konser dizisiyle Avrupa'ya çıkmaya hazırlanıyor.

Beklendiği üzere, rekor kıran rapçi, konseri sırasında altıncı solo albümü "Debi Tirar Mas Fotos"dan "DTMF" ve "Baile Inolvidable" gibi liste başı şarkıları seslendirecek. Bununla birlikte, uzun süredir hayranı olan "Los Conejos" (Tavşanlar) grubu da "La Cancion" ve "Dakiti" gibi eski klasikleri dinlemekten büyük keyif alacak.