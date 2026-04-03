Senegal Milli Takımı’nın yıldızı Pape Gueye, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’a karşı attığı golün ardından Cezayirli taraftarlardan gördüğü büyük destek karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

SoFoot dergisine yaptığı ve “FootMercato” ağının aktardığı açıklamalarda Gueye, Cezayirli taraftarlardan yoğun bir destek mesajı aldığını; onların, sportif anlamda tarihî rakipleri olan Fas’ın ikinci bir Afrika şampiyonluğunu kazanmasını engellemedeki rolünden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Villarreal oyuncusu şakayla karışık şöyle dedi: “Cezayirliler mi? Söze gerek yok… Onlar sayesinde Instagram’da bir milyon takipçim oldu. Maçtan sonra hepsi bana mesaj gönderip şunu dedi: ‘Kardeşim, çok mutluyuz, teşekkür ederiz, Fas’ın kazanmasını istemiyorduk!’”

Gülümseyerek ekledi: “Yarın Cezayir’e gidersem, sanırım beni bir limuzinle karşılarlar!”

Gueye, iki aydan fazla önce oynanan ve Senegal’in 1-0 kazandığı 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde tek golü attı; ancak kupa hâlâ Senegal lehine kesinleşmiş değil.

Zira o maçta dramatik olaylar yaşandı; bunun üzerine Senegal oyuncuları birkaç dakika sahadan çekildi, ardından tekrar sahaya döndüler.

Fas Futbol Federasyonu bu olayı fırsat bilerek bir itiraz sundu; CAF’taki Temyiz Komitesi itirazı kabul ederek Atlas Aslanları’nın 3-0 hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Ancak Senegal geri adım atmadı ve Spor Tahkim Mahkemesi “CAS”a şikâyette bulundu; nihai kararın önümüzdeki birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.

Buna rağmen Senegal Milli Takımı oyuncuları, Mart arasındaki duraklamada Teranga Aslanları’nın Peru ve Gambiya’ya karşı oynadığı iki hazırlık maçından önce Afrika Kupası’nı iki kez kutladı.