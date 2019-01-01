Babel ve Max Kruse'den derbi öncesi İstiklal Marşı sürprizi
Yorum()
Depo Photos
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev maçın seremonisinde ise Ryan Babel ve Max Kruse herkesi şaşırtan bir sürprize imza attı.
Takımlarına bu sezon katılan Max Kruse ve Ryan Babel seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.
İlk olarak 2013 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'de kariyerine başlayan Babel 6 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Ancak sadece birkaç aydır Türkiye'de kariyerini sürdüren Max Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okuması şaşkınlıkla karşılandı.
Her iki oyuncu da derbi öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.