Babel ve Max Kruse'den derbi öncesi İstiklal Marşı sürprizi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin seremonisinde Babel ile Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak herkesi şaşırttı.

Süper Lig'in 6. haftasında ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev maçın seremonisinde ise Ryan Babel ve Max Kruse herkesi şaşırtan bir sürprize imza attı.

Takımlarına bu sezon katılan Max Kruse ve Ryan Babel seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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İlk olarak 2013 yılında formasıyla 'de kariyerine başlayan Babel 6 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Ancak sadece birkaç aydır Türkiye'de kariyerini sürdüren Max Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okuması şaşkınlıkla karşılandı.

Her iki oyuncu da derbi öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.