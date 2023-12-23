Babel'den Fatih Terim ve Arda Turan itirafı! Şenol Güneş'i 3. sıraya koydu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Babel'den çok konuşulacak açıklamalar...

Süper Lig'in tanıdık isimlerinden Ryan Babel, son olarak Eyüpspor forması giydi. Şu anda herhangi bir kulüp ile anlaşması bulunmayan Hollandalı futbolcu, gündem hakkında Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'dan ayrılık sürecini anlatan Ryan Babel, "Başka bir yöne gitmek istediklerini söylediler ve ben de bu duruma saygı duydum. Eyüpspor'a yardımcı olmak benim de tutkumdu ama olmadı" dedi.

ARDA TURAN SÖZLERİ

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Arda Turan'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Hollandalı, "Arda Turan teknik direktör olduktan sonra onunla daha fazla başarı elde etmek isterdim. Daha yeni başlamış olmasına rağmen benim için Türkiye'de ilk üçün içinde" ifadelerini kullandı.

'EN İYİ ANTRENÖR FATİH TERİM'

Türkiye'de çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıralayan Ryan Babel, "Türkiye'de çalıştığım en iyi antrenör Fatih Terim diyebilirim. Şenol Güneş'le de çalıştım tabii ki. Kişisel olarak, profesyonel kariyerime bakarsanız Beşiktaş'la daha başarılı bir dönem yaşadım ama bu takımla da alakalıydı. Çok iyi oyunculardan oluşan, çok iyi bir takımdı. Benim işimi çok kolaylaştırıyorlardı. Galatasaray'da ise iyi bir takımımız vardı ama bazı anlarda her şey yerine oturmuyordu. Sorunuza cevap vermem gerekirse Fatih Terim, ardından Arda Turan, sonrasında da Şenol Güneş" dedi.

DERBİ YORUMU

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiye dair konuşan Ryan Babel, "Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum." yorumunda bulundu.

KADIOĞLU'NA ÖVGÜLER!

Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey'un performansını yorumlayan Ryan Babel, "Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak o çok daha yetenekli Sacha Boey'dan. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı." dedi.