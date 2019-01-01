Babasının yerine geçti, futbolculara bağırdı!

Son güncelleme
Yorum()
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren teknik direktörü yerine 12 yaşındaki oğlu takım konuşması yaptı.

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edwards'ın kalp krizi geçirdiği bildirilirken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Christian Edwards'ın rahatsızlanması üzerine işleri 12 yaşındaki oğlu devraldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Edwards'ın 12 yaşındaki oğlunun, soyunma odasında futbolculara "Yeterince iyi değilsiniz" diye bağırdığı görüntüler sosyal medya üzerinden oldukça ilgi gördü.

Editörün Seçtikleri

Kapat