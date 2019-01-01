Babasının yerine geçti, futbolculara bağırdı!
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Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Edwards, antrenmanda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edwards'ın kalp krizi geçirdiği bildirilirken, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Christian Edwards'ın rahatsızlanması üzerine işleri 12 yaşındaki oğlu devraldı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Edwards'ın 12 yaşındaki oğlunun, soyunma odasında futbolculara "Yeterince iyi değilsiniz" diye bağırdığı görüntüler sosyal medya üzerinden oldukça ilgi gördü.
Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nda teknik direktör kalp krizi geçirince, takım konuşmasını 12 yaşındaki oğlu yaptı. 😍pic.twitter.com/Im7LnbUWHU— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 28, 2019