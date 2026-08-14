Babasının vefatının ardından: Messi'nin teknik direktöründen herkese özel bir ricada bulundu

Amerikan kulübü Inter Miami'nin teknik direktörü Guillermo Hoyos, takım kaptanı Lionel Messi'nin, babası Jorge Messi'nin acı kaybının ardından yeşil sahalara dönüş sürecinde mahremiyetine saygı gösterilmesinin son derece gerekli olduğunun altını çizdi.

Jorge Messi, cari ayın 8 Ağustos'unda, Arjantin'in orta kesimindeki Rosario şehrinde bulunan bir hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hoyos, cuma günü yaptığı ve ESPN sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her şeyin kademeli olarak ilerlemesi ve seyretmesi gerektiğini düşünüyorum; oyuncunun içinde derin bir acı var ve bu bir gecede değişebilecek bir şey değil."

Arjantinli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle, şu an için en ideal yaklaşımın sessizlik olduğunu görüyorum; kendi alanını bulabilmesi için sessizlik, sükûnet ve huzur. Görevimiz onun yanında durmak ve bu sessizliği onunla paylaşmaktır. Sessizlik benim için son derece önemli bir şey ve nihayetinde insanın yoluna devam etmenin yolunu bulmasına yardımcı olan da bu. O gerçekten harika bir insan ve harika bir aileye sahip."

Messi, geçen cumartesi akşamı bir uçakla memleketi Rosario'ya ulaşmış; Arjantin basınında yer alan haberlere göre merhum için düzenlenen özel bir anma törenine katılmış, ardından tekrar Miami'ye dönerek takım antrenmanlarına katılmış ve çarşamba günü "New Arena" sahasında Meksika kulübü Leon'a karşı oynanan Ligler Kupası maçında görev almıştı.

Arjantinli yıldız Leon karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı; ardından ikinci yarının başında oyuna girerek ikinci 45 dakikayı oynadı. Sahaya çıktığı anda tribünlerdeki taraftarlar tarafından ayakta coşkulu bir karşılama gördü.

Hoyos, Messi'nin takıma olan bağlılığı hakkında şunları söyledi: "Onu hakkıyla anlatacak kelimeler yok; insan olarak değerini ifade edecek bir tanım bulamıyorum. Burada bir futbolcu olarak değerinden bahsetmiyoruz, kocaman bir kalbe sahip harika bir insan olarak değerinden bahsediyoruz. Kelimeler bazen tamamen yetersiz kalıyor."

Messi, cuma sabahı takım arkadaşlarıyla birlikte, Inter Miami'nin Amerikan Profesyonel Ligi karşılaşmaları kapsamında cumartesi günü oynayacağı Nashville maçının hazırlıkları çerçevesinde takım antrenmanlarına katıldı.

Messi'nin oyunda kalacağı dakikaları nasıl yöneteceği ve önümüzdeki maçlarda takım kaptanıyla iletişimi nasıl kuracağı sorulduğunda, Inter Miami'nin teknik direktörü mahremiyete ve sessizliğe saygının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Hoyos şöyle açıkladı: "Son derece kişisel ve derin nitelikte konular var; tıpkı her birinizin kendine ait meseleleri olduğu gibi. Size gelip bir dizi kişisel soru sorsam, cevabınız şu olurdu: Bunlar özel meseleler."

Açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "İşte bu yüzden sessizlikten bahsediyorum; o, çoğu insanın kıymetini bilmediği bir değer. İnsanlar sürekli konuşmayı ve fikir beyan etmeyi sever. Ama benim için, mesele o sınırlara gerçekten saygı göstermekle ilgili. O, basitçe zor bir dönemden geçen bir insan; bu son derece doğal ve biz buna azami derecede saygı gösteriyoruz."

Belirtmek gerekir ki Inter Miami, cumartesi günü "Geodis Park" sahasında Nashville'e karşı oynayacağı maçın ardından, önümüzdeki çarşamba Philadelphia Union ile karşılaşacak.